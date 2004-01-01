Valitse vain mieleisesi verkkosivuston ulkoasu – voit esikatsella sitä ennen muokkaamisen aloittamista.

Hostinger tarjoaa kahdenlaisia verkkosivustomalleja – Hostingerin verkkosivustojen rakennustyökalu ja Horizons-malleja. Molemmat ovat mobiiliystävällisiä, hakukoneoptimoituja ja helppoja mukauttaa ja julkaista. Ero on siinä, miten niitä muokataan.

Hostingerin verkkosivustojen rakennustyökalumallit käyttävät perinteistä vedä ja pudota -editoria, jonka avulla voit muuttaa fontteja, säätää värejä ja päivittää kuvia ja tekstiä manuaalisesti. Saatavilla on myös tekoälytyökaluja, kuten AI Writer, nopeuttamaan prosessia.

Horizons-mallit noudattavat vibe-koodausmenetelmää. Voit päivittää tekstiä ja kuvia suoraan ja säätää fontteja tai värimaailmoja kuvailemalla muutokset tekoälyagentille, joka ottaa ne käyttöön puolestasi.

Molemmat lähestymistavat ovat aloittelijaystävällisiä ja helpottavat muutosten nopeaa käyttöönottoa – valitse siis vain sinulle parhaiten sopiva malli.

Kun olet tyytyväinen verkkosivustosi ulkoasuun, napsauta Julkaise, niin se julkaistaan välittömästi.