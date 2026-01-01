Få øyeblikkelig hjelp fra Hostinger Agent, din AI-supportagent

Hostinger Agent håndterer mer enn 45 000 samtaler daglig – administrere tjenester, skrive blogginnlegg og overføre nettsteder – alt gjennom en enkel samtale.
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Få øyeblikkelig hjelp fra Hostinger Agent, din AI-supportagent

Din snarvei til mål

Hostinger Agent er med deg på alle Hostinger-produkter, selv på telefonen – bare fortell det hva du trenger.

Webhotell

Migrer et nettsted
Få fart på det
Lag en sikkerhetskopi
Finn innstillinger i hPanel
Administrer nettsteder, databaser og verktøy
Webhotell

Hvorfor Hostinger Agent er en game changer

500+ handlinger, og det blir flere

Hostinger Agent utfører over 500 handlinger på administratornivå, inkludert nettsidemigrering, sikkerhetskopiering og serverhelsekontroll.
Hostinger Agent håndterer 85% av supportinteraksjonene i hele Hostinger, med en gjennomsnittlig kundetilfredshets score på 77%.
Hostinger Agent svarer på spørsmål på bare 9 sekunder i gjennomsnitt, og gjør jobben til rundt 800 spesialister.
Hostinger Agent vil spare oss mer enn € 14 millioner i år. Dette tillater oss å fortsette å tilby kvalitetstjenester til noen av de laveste prisene på markedet.

Foretrekker WhatsApp? Hostinger-agenten er der

Få den samme hjelpen med planer, oppsett og feilsøking, rett i appen du allerede bruker.
Chat på WhatsApp
Foretrekker WhatsApp? Hostinger-agenten er der

Bli med millioner av fornøyde kunder

Hostinger Agent forsto min bekymring raskt og ga klar, trinnvis veiledning som løste problemet uten forvirring.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, deres AI-støtte, er utmerket. Jeg foretrekker faktisk det enn å snakke med en person fordi jeg ikke føler meg hastet.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Deres AI assistent Hostinger Agent er VELDIG hjelpsom. I stedet for å henvise meg til endeløse hjelpedokumenter, gjør det faktisk ting i min konto. Det er som å ha en junior systemadministrator på anrop.

Philip

Philip

Bare fortell Hostinger Agent og vurdere det gjort

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Hostinger Agent FAQs

Finn svar på de vanligste spørsmålene om vår AI kundestøtte agent Hostinger Agent.

Hostinger Agent er Hostingers AI-supportagent – bygget for å administrere nettstedene og tjenestene dine gjennom en enkel chat. Den utfører over 500 handlinger på administratornivå, fra å migrere nettsteder og opprette sikkerhetskopier til å administrere DNS-poster og sjekke serverhelsen. Les mer om Hostinger Agent.

Hostinger Agent fungerer over hele Hostinger-økosystemet – webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domener og betalinger. Uansett hva du håndterer, er Hostinger Agent der for å hjelpe.

Hostinger Agent kobler domener, oppdaterer DNS-innstillinger, installerer plugin-programmer og mye mer, i stedet for å peke deg til en hjelpedokument.

Ja. Hostinger Agent er tilgjengelig hvor som helst du har tilgang til Hostinger – inkludert på mobil og til og med WhatsApp – så øyeblikkelig hjelp er alltid ett budskap unna, uansett hvor du jobber fra.

Hostinger Agent håndterer 85% av støtteinteraksjonene uavhengig. For alt utenfor sin rekkevidde, kobler den deg til en human spesialist, slik at du aldri blir igjen uten en oppløsning.

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