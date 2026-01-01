Få øyeblikkelig hjelp fra Hostinger Agent, din AI-supportagent
Din snarvei til mål
Webhotell
Hvorfor Hostinger Agent er en game changer
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Hostinger Agent forsto min bekymring raskt og ga klar, trinnvis veiledning som løste problemet uten forvirring.
Hostinger Agent, deres AI-støtte, er utmerket. Jeg foretrekker faktisk det enn å snakke med en person fordi jeg ikke føler meg hastet.
Deres AI assistent Hostinger Agent er VELDIG hjelpsom. I stedet for å henvise meg til endeløse hjelpedokumenter, gjør det faktisk ting i min konto. Det er som å ha en junior systemadministrator på anrop.
Hostinger Agent FAQs
Hva er Hostinger Agent?
Hostinger Agent er Hostingers AI-supportagent – bygget for å administrere nettstedene og tjenestene dine gjennom en enkel chat. Den utfører over 500 handlinger på administratornivå, fra å migrere nettsteder og opprette sikkerhetskopier til å administrere DNS-poster og sjekke serverhelsen. Les mer om Hostinger Agent.
Hvilke Hostinger-produkter støttes av Hostinger Agent?
Hostinger Agent fungerer over hele Hostinger-økosystemet – webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domener og betalinger. Uansett hva du håndterer, er Hostinger Agent der for å hjelpe.
Kan Hostinger Agent faktisk gjøre endringer i kontoen min, eller svarer den bare på spørsmål?
Hostinger Agent kobler domener, oppdaterer DNS-innstillinger, installerer plugin-programmer og mye mer, i stedet for å peke deg til en hjelpedokument.
Er Hostinger Agent tilgjengelig på mobil?
Ja. Hostinger Agent er tilgjengelig hvor som helst du har tilgang til Hostinger – inkludert på mobil og til og med WhatsApp – så øyeblikkelig hjelp er alltid ett budskap unna, uansett hvor du jobber fra.
Hva skjer hvis Hostinger Agent ikke kan løse problemet mitt?
Hostinger Agent håndterer 85% av støtteinteraksjonene uavhengig. For alt utenfor sin rekkevidde, kobler den deg til en human spesialist, slik at du aldri blir igjen uten en oppløsning.