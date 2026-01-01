New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Flowise hosting

Flowise के साथ आसानी से AI वर्कफ़्लो बनाएं

निःशुल्क स्वचालित साप्ताहिक बैकअप मालवेयर स्कैनर AI असिस्टेंट
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
फ्लोवाइज

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
60% की छूट
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Flowise VPS होस्टिंग के साथ बेहतर AI वर्कफ़्लो चलाएँ

Flowise एक सरल, लो-कोड इंटरफ़ेस के माध्यम से जटिल LLM वर्कफ़्लो को आसानी से बनाने और प्रबंधित करने की सुविधा देता है - AI चैटबॉट से लेकर RAG-आधारित एजेंट तक। चाहे आप नए वर्कफ़्लो बना रहे हों या उन्नत मॉडल के साथ प्रयोग कर रहे हों, प्रदर्शन और स्केलेबिलिटी मायने रखती है।

Hostinger VPS के साथ, Flowise पहले से इंस्टॉल आता है और एक क्लिक में लॉन्च हो जाता है। आपको डेडिकेटेड CPU और RAM, बेहद तेज़ NVMe स्टोरेज और अपने AI प्रोजेक्ट्स के बढ़ने के साथ-साथ स्केल करने का पूरा कंट्रोल मिलता है। साथ ही, स्मार्ट AI वर्कफ़्लो बनाते समय सीखने, साझा करने और सहयोग करने के लिए एक सक्रिय ओपन-सोर्स कम्युनिटी से जुड़ें।
फ्लोवाइज 2

Flowise VPS होस्टिंग के साथ अपने AI वर्कफ़्लो को सहजता से स्केल करें।

Flowise के विज़ुअल बिल्डर और हमारे उच्च-प्रदर्शन वाले VPS का लाभ उठाकर जटिल AI कार्यों को चलाएं, तेजी से डिप्लॉय करें और पूरी तरह से नियंत्रण में रहें।

बिना किसी सीमा के निर्माण करें

Flowise के सहज दृश्य इंटरफ़ेस के साथ चैटबॉट डिज़ाइन करें, परीक्षण करें और तैनात करें — यह आपके अपने VPS संसाधनों द्वारा संचालित है।

बिना किसी सीमा के प्रवाह करें

उच्च-प्रदर्शन एआई होस्टिंग

AMD EPYC CPU और NVMe SSD स्टोरेज के साथ जटिल पाइपलाइन और LLM-आधारित वर्कफ़्लो को सुचारू रूप से चलाएं।

एएमडी ईपीआईसी

सुरक्षित और निजी सेटअप

डीडीओएस सुरक्षा, मैलवेयर स्कैनिंग और मुफ्त स्वचालित बैकअप के साथ आपका डेटा सुरक्षित रहता है।

सुरक्षित प्रवाह

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

एआई ऐप्स को अपने उपयोगकर्ताओं के करीब तैनात करें

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। विलंबता को कम करने और चैटबॉट की प्रतिक्रियाशीलता को बेहतर बनाने के लिए अपने दर्शकों के सबसे नज़दीकी स्थान का चयन करें।

Image

उच्च रेटिंग प्राप्त फ्लोवाइज वीपीएस होस्टिंग प्रदाता

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

Kodee के साथ VPS का इस्तेमाल करना अब आसान हो गया है।

आपके VPS डैशबोर्ड में ही निर्मित, Kodee – आपका AI-संचालित VPS एजेंट – आपको Flowise सेटअप को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करता है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) द्वारा संचालित, Kodee आपके VPS और Flowise से संबंधित प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे सकता है, अतिरिक्त AI टूल स्थापित कर सकता है, API कॉन्फ़िगर कर सकता है और चैट के माध्यम से सीधे कमांड निष्पादित कर सकता है।

कोडी

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Flowise VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

फ्लोवाइज वीपीएस होस्टिंग क्या है?

Flowise का उपयोग स्थानीय रूप से करने के बजाय VPS पर क्यों करें?

क्या मैं Flowise को OpenAI या अन्य API के साथ एकीकृत कर सकता हूँ?

Flowise VPS होस्टिंग कितनी सुरक्षित है?

क्या मैं बाद में अपने Flowise VPS संसाधनों को बढ़ा सकता हूँ?

