64 % Rabatt
KVM 1
13,99  €
4,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
61 % Rabatt
KVM 2
17,99  €
6,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
29,99  €
9,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
59,99  €
19,99  € /Mon.
Zeitlich begrenztes Angebot
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Optimieren Sie Ihre KI-Workflows mit Flowise VPS-Hosting.

Flowise ermöglicht die einfache visuelle Erstellung und Verwaltung komplexer LLM-Workflows – von KI-Chatbots bis hin zu RAG-basierten Agenten – alles über eine einfache Low-Code-Oberfläche. Ob Sie neue Workflows erstellen oder mit fortgeschrittenen Modellen experimentieren: Leistung und Skalierbarkeit sind entscheidend.

Bei Hostinger VPS ist Flowise vorinstalliert und mit einem Klick startbereit. Sie erhalten dedizierte CPU und RAM, blitzschnellen NVMe-Speicher und volle Kontrolle über die Skalierung Ihrer KI-Projekte. Profitieren Sie außerdem von einer aktiven Open-Source-Community, in der Sie sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsam intelligentere KI-Workflows entwickeln können.
flowise 2

Skalieren Sie Ihre KI-Workflows nahtlos mit Flowise VPS-Hosting.

Nutzen Sie den visuellen Builder von Flowise und unseren leistungsstarken VPS, um komplexe KI-Aufgaben auszuführen, schneller bereitzustellen und die volle Kontrolle zu behalten.

Baue ohne Grenzen

Entwerfen, testen und implementieren Sie Chatbots mit der intuitiven visuellen Benutzeroberfläche von Flowise – unterstützt durch Ihre eigenen VPS-Ressourcen.

Fließen Sie ohne Grenzen

Hochleistungsfähiges KI-Hosting

Komplexe Pipelines und LLM-basierte Workflows lassen sich mit AMD EPYC CPUs und NVMe SSD-Speicher reibungslos ausführen.

amd epyc

Sichere und private Einrichtung

Ihre Daten bleiben durch DDoS-Schutz, Malware-Scans und kostenlose automatische Backups geschützt.

gesicherte Flowise

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Setzen Sie KI-Apps näher an Ihren Nutzern ein.

Wir betreiben Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie den Standort, der Ihrer Zielgruppe am nächsten liegt, um Latenzzeiten zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit Ihres Chatbots zu verbessern.

Image

Hoch bewerteter Flowise VPS-Hosting-Anbieter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

VPS leicht gemacht mit Kodee

Kodee, Ihr KI-gestützter VPS-Agent, ist direkt in Ihr VPS-Dashboard integriert und unterstützt Sie bei der mühelosen Verwaltung Ihrer Flowise-Konfiguration. Dank des Model Context Protocol (MCP) kann Kodee Ihre Fragen zu VPS und Flowise umgehend beantworten, zusätzliche KI-Tools installieren, APIs konfigurieren und Befehle direkt im Chat ausführen.

Kodee

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Flowise VPS – Häufig gestellte Fragen:

Was ist Flowise VPS-Hosting?

Warum sollte man Flowise auf einem VPS anstatt lokal nutzen?

Kann ich Flowise mit OpenAI oder anderen APIs integrieren?

Wie sicher ist Flowise VPS-Hosting?

Kann ich meine Flowise VPS-Ressourcen später skalieren?

