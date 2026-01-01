Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Optimisez vos flux de travail IA avec l'hébergement VPS Flowise.

Flowise simplifie la création et la gestion visuelles de workflows LLM complexes (des chatbots IA aux agents basés sur RAG) grâce à une interface simple et intuitive. Que vous créiez de nouveaux workflows ou expérimentiez des modèles avancés, la performance et l'évolutivité sont essentielles.

Avec un VPS Hostinger, Flowise est préinstallé et prêt à l'emploi en un clic. Vous bénéficiez d'un processeur et d'une mémoire vive dédiés, d'un stockage NVMe ultra-rapide et d'un contrôle total pour adapter votre infrastructure à la croissance de vos projets d'IA. De plus, rejoignez une communauté open source active pour partager, apprendre et collaborer afin de créer des flux de travail d'IA plus performants.
Faites évoluer vos flux de travail d'IA en toute simplicité grâce à l'hébergement VPS Flowise.

Tirez parti du générateur visuel de Flowise et de notre VPS haute performance pour exécuter des tâches d'IA complexes, déployer plus rapidement et garder un contrôle total.

Construisez sans limites

Concevez, testez et déployez des chatbots grâce à l'interface visuelle intuitive de Flowise, alimentée par vos propres ressources VPS.

Flowise sans limites

Hébergement IA haute performance

Exécutez des pipelines complexes et des flux de travail basés sur LLM en toute fluidité grâce aux processeurs AMD EPYC et au stockage SSD NVMe.

AMD EPYC

Configuration sécurisée et privée

Vos données restent protégées grâce à la protection DDoS, l'analyse des logiciels malveillants et les sauvegardes automatiques gratuites.

flux sécurisé

Déployez des applications d'IA plus près de vos utilisateurs

Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez le centre le plus proche de votre public cible afin de minimiser la latence et d'améliorer la réactivité de votre chatbot.

Fournisseur d'hébergement VPS Flowise très bien noté

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Un VPS simplifié avec Kodee

Intégré directement à votre tableau de bord VPS, Kodee, votre agent VPS basé sur l'IA, vous aide à gérer votre configuration Flowise en toute simplicité. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), Kodee peut répondre instantanément à vos questions concernant votre VPS et Flowise, installer des outils d'IA supplémentaires, configurer des API et exécuter des commandes directement par chat.

kodee

FAQ Flowise VPS :

Qu'est-ce que l'hébergement VPS Flowise ?

Pourquoi utiliser Flowise sur un VPS plutôt qu'en local ?

Puis-je intégrer Flowise avec OpenAI ou d'autres API ?

Flowise VPS offre-t-il un niveau de sécurité optimal ?

Puis-je augmenter les ressources de mon VPS Flowise ultérieurement ?

