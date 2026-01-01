استضافة رياضة ركوب الأمواج الشراعية
أنشئ مشروعك باستخدام Windsurf، واستضفه على Hostinger.
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار واضحة لكل مشروع من مشاريع رياضة ركوب الأمواج الشراعية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Windsurf على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
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100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
قم بشحن ما تبنيه في لعبة Windsurf بشكل أسرع
انقل تطبيقاتك التي تُنشئها في Windsurf من مرحلة النموذج الأولي المحلي إلى مرحلة النشر الفعلي دون تغيير سير عملك. ارفع شفرتك البرمجية إلى استضافة Node.js من Hostinger، وسيعمل مشروعك مع بيئة التشغيل والبناء والإعدادات اللازمة لضمان أدائه الأمثل في بيئة الإنتاج. بمجرد إطلاقه، سيعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة تضمن استمرارية تشغيل موثوقة وقدرة على استيعاب حجم البيانات المتزايد. ستوفر وقتًا ثمينًا في صيانة الخوادم، وتُكرّس المزيد من الوقت لتحسين منتجك.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة رياضة ركوب الأمواج الشراعية
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة ركوب الأمواج الشراعية.
ماذا تعني استضافة Windsurf للتطبيقات المبنية باستخدام Windsurf؟
تعني استضافة Windsurf نشر تطبيقات Node.js التي أنشأتها في Windsurf على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها. وهذا مهم لأن Windsurf هي أداة التطوير، بينما الاستضافة هي بيئة الإنتاج التي تُشغّل التطبيق.
كيف تختلف استضافة مواقع ركوب الأمواج عن استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، والتحديثات، وإدارة العمليات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق المبني باستخدام Windsurf بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص من Windsurf؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح الإذن بالوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. يمكنك الحفاظ على خصوصية المستودع مع الاستمرار في استخدام خاصية النشر الفوري.
هل تفرض شركات استضافة رياضة ركوب الأمواج الشراعية حدودًا على عدد المستخدمين أو رسومًا إضافية؟
لكل باقة حدودٌ للموارد، لذا إذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد يتأثر الأداء وقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام العادي، ولكن يُنصح باختيار الباقة التي تتناسب مع حجم البيانات المتوقع واحتياجات التشغيل.
كيف يمكنني نقل مشروع Windsurf من بيئة التطوير المحلية أو من مضيف آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فقم بتحديث أي متغيرات بيئية وإعدادات قاعدة البيانات قبل تغيير حركة البيانات.