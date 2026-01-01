whatsapp automation hosting

استضافة أتمتة واتساب
انشر تطبيقات وروبوتات واتساب مع Hostinger
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار شهرية بسيطة، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات وعمليات الأتمتة التي تنشئها لواتساب على بنية تحتية موثوقة، مع ثقة كاملة عند الإطلاق، لأن كل خطة تتضمن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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50 مواقع الويب
2 نواة CPU
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50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
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غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
مُصمّم خصيصًا ليتناسب مع سير عمل أتمتة واتساب
انشر تطبيق أو بوت واتساب الخاص بك على استضافة Node.js دون عناء إعداد الخادم. ادفع الكود الخاص بك واحصل على مسار مباشر من التطوير إلى بيئة الإنتاج، حتى تصبح webhooks ومعالجة الرسائل وعمليات تكامل API جاهزة للتشغيل. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة ومصممة للموثوقية، مع مساحة للتعامل مع حركة المرور كلما زاد الاستخدام. وهذا يمنحك عددًا أقل من مهام النشر لإدارتها والمزيد من الوقت للتركيز على المنطق وراء سير عمل واتساب الخاص بك.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
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ما هي استضافة أتمتة واتساب، ولماذا أحتاجها؟
استضافة أتمتة واتساب هي استضافة Node.js للتطبيق الذي يدير سير عمل واتساب الخاص بك، أو الروبوتات، أو معالجات webhook في بيئة الإنتاج. هذا مهم لأن أتمتتك تحتاج إلى عملية مستقرة، ونقطة نهاية عامة، ووقت تشغيل يمكن التنبؤ به لمواصلة معالجة الرسائل والأحداث.
كيف تختلف استضافة أتمتة واتساب عن استضافة VPS العادية؟
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، وجدار الحماية، والتحديثات. أما مع استضافة Node.js لدينا، فتُدار هذه البنية التحتية نيابةً عنك، حتى تتمكن من نشر تطبيق أتمتة واتساب بدلًا من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق أتمتة واتساب من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. وتعمل التحديثات بالطريقة نفسها كما هو الحال مع المستودعات العامة.
هل توجد حدود للزيارات أو رسوم إضافية في استضافة أتمتة واتساب؟
نعم، تتضمن الخطط حدودًا ثابتة للموارد لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فستحتاج إلى الترقية. نحن لا نفرض رسومًا إضافية خفية لارتفاعات حركة المرور العادية، ولكن الاستخدام المرتفع المستمر قد يتطلب خطة أكبر.
كيف أنقل تطبيق أتمتة واتساب من مزود آخر أو من بيئة تطوير محلية؟
ادفع التطبيق إلى مستودع GitHub، ثم اربطه بـ Hostinger، وانشر الفرع الذي تريده. وإذا كان التطبيق يعمل بالفعل في مكان آخر، فانقل متغيرات البيئة وعناوين webhook الخاصة بك، ثم وجّه واتساب إلى نقطة الوصول الجديدة.