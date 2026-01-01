whatsapp automation hosting

مُصمّم خصيصًا ليتناسب مع سير عمل أتمتة واتساب

انشر تطبيق أو بوت واتساب الخاص بك على استضافة Node.js دون عناء إعداد الخادم. ادفع الكود الخاص بك واحصل على مسار مباشر من التطوير إلى بيئة الإنتاج، حتى تصبح webhooks ومعالجة الرسائل وعمليات تكامل API جاهزة للتشغيل. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة ومصممة للموثوقية، مع مساحة للتعامل مع حركة المرور كلما زاد الاستخدام. وهذا يمنحك عددًا أقل من مهام النشر لإدارتها والمزيد من الوقت للتركيز على المنطق وراء سير عمل واتساب الخاص بك.