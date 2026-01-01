استضافة Webflow
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Webflow بسرعة
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة ويب فلو واضحة، بسعر واحد بسيط
استضف المواقع التي تنشئها باستخدام Webflow على بنية تحتية موثوقة، مع الثقة التامة في نشرها وتطويرها دون تردد. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
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غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
من تصميمات Webflow إلى المواقع الحية
انقل مشاريعك التي تُنشئها في Webflow من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون أي إعدادات إضافية. توفر استضافة Node.js من Hostinger بيئة تشغيل سهلة لتطبيقك، مما يسمح بنشر منطق الواجهة الخلفية المخصص، وواجهات برمجة التطبيقات، والميزات الديناميكية بسلاسة جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم. بمجرد إطلاق التطبيق، يعمل نظامك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان موثوقيتها مع نمو حركة المرور. هذا يعني قضاء وقت أقل في إدارة الخادم، ووقتًا أطول في تحسين تجربة المستخدمين.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Webflow
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Webflow.
ما هي خدمة استضافة Webflow للمواقع المبنية باستخدام Webflow؟
يعني ذلك نشر موقع ويب تم إنشاؤه باستخدام Webflow على خادم إنتاج حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر نطاق. وهذا مهم لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل Node.js مُدارة، وليس مجرد استضافة وقت التصميم، للتعامل مع كود جانب الخادم وحركة المرور المباشرة.
كيف تختلف استضافة Webflow عن استضافة VPS العادية؟
توفر لك خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) خادم لينكس خام، مما يتيح لك تثبيت وصيانة Node.js، والخوادم الوكيلة العكسية، ومديري العمليات، والتحديثات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار جميع جوانب بيئة التشغيل والبنية التحتية نيابةً عنك، مما يُمكّنك من نشر الموقع بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Webflow من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وقم بتفويض الوصول إلى المستودع الخاص، ثم حدد الفرع الذي ترغب في نشره. بعد ذلك، يمكن لعمليات الدفع إلى هذا الفرع أن تؤدي إلى عمليات نشر جديدة.
ماذا يحدث إذا حصل موقع Webflow الخاص بي على عدد زيارات يفوق ما تسمح به خطتي؟
إذا تجاوز استخدام البيانات أو الموارد خطتك، فقد يتباطأ التطبيق أو يُقيّد مؤقتًا إلى حين الترقية. لا تفرض هوستينجر رسومًا إضافية غير متوقعة على استخدام البيانات الزائدة في هذا المنتج؛ بل يمكنك الترقية إلى خطة أكبر عند الحاجة إلى سعة أكبر.
كيف يمكنني نقل مشروع Webflow من مضيف آخر أو من بيئة التطوير المحلية؟
انشر كود تطبيقك من Git أو ارفعه من بيئتك المحلية، ثم وجّه نطاقك إلى مثيل Hostinger الجديد. إذا كان المشروع يعمل محليًا بالفعل، فتأكد من تطابق إصدار Node.js ومتغيرات البيئة قبل تحويل حركة المرور.