استضافة Webflow

انشر التطبيقات المبنية باستخدام Webflow بسرعة

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
احصل على العرض الآن
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة ويب فلو

استضافة ويب فلو واضحة، بسعر واحد بسيط

استضف المواقع التي تنشئها باستخدام Webflow على بنية تحتية موثوقة، مع الثقة التامة في نشرها وتطويرها دون تردد. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

من تصميمات Webflow إلى المواقع الحية

انقل مشاريعك التي تُنشئها في Webflow من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون أي إعدادات إضافية. توفر استضافة Node.js من Hostinger بيئة تشغيل سهلة لتطبيقك، مما يسمح بنشر منطق الواجهة الخلفية المخصص، وواجهات برمجة التطبيقات، والميزات الديناميكية بسلاسة جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم. بمجرد إطلاق التطبيق، يعمل نظامك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان موثوقيتها مع نمو حركة المرور. هذا يعني قضاء وقت أقل في إدارة الخادم، ووقتًا أطول في تحسين تجربة المستخدمين.
استضافة ويب فلو

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Webflow

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Webflow.
يعني ذلك نشر موقع ويب تم إنشاؤه باستخدام Webflow على خادم إنتاج حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر نطاق. وهذا مهم لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل Node.js مُدارة، وليس مجرد استضافة وقت التصميم، للتعامل مع كود جانب الخادم وحركة المرور المباشرة.
توفر لك خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) خادم لينكس خام، مما يتيح لك تثبيت وصيانة Node.js، والخوادم الوكيلة العكسية، ومديري العمليات، والتحديثات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار جميع جوانب بيئة التشغيل والبنية التحتية نيابةً عنك، مما يُمكّنك من نشر الموقع بدلاً من إدارة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وقم بتفويض الوصول إلى المستودع الخاص، ثم حدد الفرع الذي ترغب في نشره. بعد ذلك، يمكن لعمليات الدفع إلى هذا الفرع أن تؤدي إلى عمليات نشر جديدة.
إذا تجاوز استخدام البيانات أو الموارد خطتك، فقد يتباطأ التطبيق أو يُقيّد مؤقتًا إلى حين الترقية. لا تفرض هوستينجر رسومًا إضافية غير متوقعة على استخدام البيانات الزائدة في هذا المنتج؛ بل يمكنك الترقية إلى خطة أكبر عند الحاجة إلى سعة أكبر.
انشر كود تطبيقك من Git أو ارفعه من بيئتك المحلية، ثم وجّه نطاقك إلى مثيل Hostinger الجديد. إذا كان المشروع يعمل محليًا بالفعل، فتأكد من تطابق إصدار Node.js ومتغيرات البيئة قبل تحويل حركة المرور.

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