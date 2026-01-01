استضافة Vue.js
انشر تطبيقات Vue.js في دقائق، وليس ساعات
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بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
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استضف تطبيق Vue.js الخاص بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. وإذا لم يكن الخيار مناسبًا، فإن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا يغطي جميع احتياجاتك.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
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غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
مصمم خصيصًا لطريقة توسع Vue.js
انشر تطبيق Vue.js الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ارفع الكود، وسيعمل مشروعك على بيئة مُصممة خصيصًا للعرض من جانب الخادم، واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، وعملية البناء التي تتطلبها بنيتك التحتية. بمجرد إطلاق التطبيق، تبقى الاستضافة متاحة دون أي تدخل منك، مع ضمان استمرارية الخدمة وسعة كافية لاستيعاب حركة البيانات مع نمو تطبيقك. ستحصل على مسار أسهل من التطوير إلى الإنتاج، مع تقليل الجهد المطلوب لإدارة الخادم.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Vue.js
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Vuejs.
ما هي خدمة استضافة Vue.js، ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة Vue.js بيئة إنتاجية لنشر تطبيقات Vue وتشغيلها، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليها عبر الإنترنت. وهذا أمر بالغ الأهمية، إذ ستحتاج إلى بيئة تشغيل Node.js، ونظام إدارة عمليات التطبيق، وبنية تحتية مستقرة بمجرد خروج تطبيق Vue.js من بيئة التطوير المحلية.
كيف تختلف استضافة Vue.js عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، والتحديثات الأمنية، ومراقبة العمليات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Vue.js، فتُدار مهام وقت التشغيل والبنية التحتية نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Vue.js من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن نشر التحديثات من عمليات الدفع الجديدة بنفس طريقة نشرها مع المستودعات العامة.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية لتطبيقات Vue.js؟
يشمل السعر بيانات الاستخدام حتى حدود باقتك. إذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية إلى باقة أعلى؛ ولا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد للبيانات.
كيف يمكنني نقل تطبيق Vue.js الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
ارفع التطبيق إلى مستودع Git، وقم بربطه بـ Hostinger، ثم انشر الفرع الرئيسي. إذا كان تطبيقك يعمل بالفعل في مكان آخر، يمكنك نقل الكود وإعدادات البيئة أولاً، ثم تحديث نظام أسماء النطاقات (DNS) عندما تكون جاهزًا.