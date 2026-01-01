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5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
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يتضمن الموصل
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أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
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مجاني
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التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
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جدار حماية لتطبيق الويب
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احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
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الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
مصمم للتطبيقات التي تعمل بتقنية Vite
استضف تطبيقك المبني باستخدام Vite على استضافة Node.js بإعدادات تتناغم مع سير عملك الحالي. ارفع مشروعك، وشغّل عملية البناء، وانشر التطبيق المُنشأ دون أي تعقيدات في الإعدادات. يعمل موقعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لأداء ثابت وموثوقية عالية، ما يضمن استمرارية معالجة حركة المرور مع نمو مشروعك. هذا يُسهّل عليك الانتقال من التطوير المحلي إلى الإنتاج، مع تقليل الجهد المطلوب لإدارة الخادم.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Vite
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Vite.
ما هي خدمة استضافة Vite، ولماذا أحتاجها لتطبيقي؟
تعني استضافة Vite نشر التطبيق المبني باستخدام Vite في بيئة Node.js مباشرة ليتمكن المستخدمون من الوصول إليه عبر الإنترنت. وهذا مهم لأن Vite أداة بناء وليست بيئة تشغيل الإنتاج، لذا لا تزال بحاجة إلى استضافة للتطبيق المُجمَّع وأي برمجيات خلفية يعتمد عليها.
ما الفرق بين استضافة Vite واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية، تتولى إدارة نظام تشغيل الخادم، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js الخاصة بنا، فتتولى المنصة إدارة طبقة الخادم، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من الصيانة.
هل يمكنني نشر مشروع Vite من مستودع GitHub خاص؟
نعم. يمكنك ربط حسابك على GitHub، ومنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم النشر من الفرع الذي تختاره. بعد ذلك، يمكن نشر التحديثات من GitHub دون الحاجة إلى تحميلها يدويًا.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Vite؟
توجد حدود للموارد، لذا إذا تجاوز حجم تطبيقك سعة الخطة، فستحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد، ولكن الاستخدام المرتفع المستمر قد يتطلب موارد إضافية.
كيف أنقل تطبيق Vite الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
قم بربط مستودع Git الخاص بتطبيق Vite أو ارفع المشروع المُنشأ، ثم حدد إصدار Node.js المطلوب ومتغيرات البيئة. إذا كنت تنقل التطبيق من مُضيف آخر، فوجه نطاقك إلى Hostinger وأعد نشره هناك.