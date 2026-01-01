استضافة V0.dev
انشر التطبيقات المبنية باستخدام vO.dev في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر شهري واحد، بدون رسوم خفية
انشر تطبيقك على منصة vO.dev بثقة تامة على استضافة Vercel الموثوقة. احصل على أداء سريع، وبنية تحتية آمنة، والدعم الذي تحتاجه للبناء دون قلق - كل ذلك مدعوم بضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
من النموذج الأولي على منصة vO.dev إلى الموقع الفعلي، بسرعة
انقل مشاريعك التي تبنيها باستخدام vO.dev من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى إعادة هيكلة بنيتك التحتية. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر التطبيق خلف نماذج واجهة المستخدم، مما يُمكّنك من نقل الكود من بيئة الاختبار المحلية إلى بيئة الإنتاج بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد تشغيل التطبيق، يعمل على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع إدارة التوسع وضمان استمرارية التشغيل تلقائيًا. ستوفر وقتًا ثمينًا في صيانة الخوادم، وتُكرّس المزيد من الوقت لتحسين المنتج الذي يراه المستخدمون.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة V0.dev
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات الاستضافة V0.dev.
ما هي خدمة الاستضافة v0.dev؟
تُعدّ خدمة الاستضافة v0.dev إعدادًا لنشر التطبيقات المبنية باستخدام v0.dev على منصة Vercel. وهي توفر لك إمكانية النشر المُدار، والتوسع التلقائي، وسير العمل البسيط القائم على Git.
ما الفرق بين استضافة v0.dev واستضافة VPS؟
تتيح لك خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) إدارة خادم افتراضي بنفسك. أما خدمة استضافة v0.dev على منصة Vercel فهي مُدارة بالكامل، لذا لن تحتاج إلى التعامل مع إعداد الخادم أو تحديثه أو توسيعه.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص؟
نعم. يمكنك ربط مستودع GitHub خاص ونشره بشكل آمن عبر Vercel. ويظل الوصول إليه خاضعًا للتحكم من خلال صلاحيات موفر Git الخاص بك.
هل هناك حدود لحركة المرور أو رسوم تجاوزها؟
تتضمن باقات Vercel حدودًا لاستخدام النطاق الترددي، ووقت الإنشاء، والتنفيذ بدون خادم. في حال تجاوز هذه الحدود، قد يتم احتساب رسوم إضافية بناءً على باقتك.
هل يمكنني نقل تطبيق موجود إلى استضافة v0.dev؟
نعم. في معظم الحالات، يمكنك ربط مستودعك، ومراجعة متغيرات البيئة، ثم النشر. وإذا لزم الأمر، يمكنك نقل نطاقك وتحديث نظام أسماء النطاقات (DNS) بعد الإعداد.