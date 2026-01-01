استضافة Typedream

انشر التطبيقات المبنية باستخدام Typedream في دقائق

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
احصل على العرض الآن
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة تايب دريم

أسعار بسيطة لاستضافة Typedream

انشر التطبيقات والمواقع التي تصممها باستخدام Typedream على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

من مرحلة بناء Typedream إلى الموقع الإلكتروني المباشر

انقل مواقعك المبنية باستخدام Typedream من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج بسلاسة تامة دون الحاجة إلى عملية نشر معقدة. ما عليك سوى نشر كود التطبيق الخاص بمشروعك على Typedream، وستوفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger إعدادًا بسيطًا لتشغيله مع بيئة التشغيل والتوجيه اللازمين. بمجرد إطلاقه، سيعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استقراره مع ازدياد حركة المرور. ستتخلص من عبء صيانة الخادم، بالإضافة إلى ضمان قدرة تطبيقك على استيعاب المستخدمين الحقيقيين دون الحاجة إلى جهد تشغيلي إضافي.
استضافة تايب دريم

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
ابدأ الآن
نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Typedream

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Typedream.
تعني استضافة Typedream نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Typedream على بيئة خادم مباشر. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن مشروعك يحتاج إلى بيئة تشغيل، وإمكانية الوصول إلى الشبكة، واستمرارية عمل خارج جهازك المحلي قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إليه.
مع خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يجعل استضافة Typedream أسهل في التشغيل والصيانة.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي ترغب باستخدامه. بعد ذلك، يمكنك نشر التحديثات من هذا الفرع دون جعل المستودع عامًا.
تتضمن الخطط حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة أعلى. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حركة البيانات، ولكن قد يتم تقييد تطبيقك إذا تجاوز موارد الخطة.
ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل مشروعك من مضيف آخر، فوجه تطبيقك إلى نفس متغيرات البيئة وإعدادات البناء، ثم غيّر حركة المرور بعد التحقق من النشر.

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