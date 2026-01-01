استضافة Sveltekit

مصمم خصيصًا لطريقة توسع SvelteKit

انشر تطبيق SvelteKit الخاص بك على استضافة Node.js دون الحاجة إلى بذل جهد إضافي في النشر. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger عملية البناء والخادم لمشروعك، مما يضمن عمل مساراتك ونقاط نهاية الخادم والصفحات المعروضة كما هو متوقع. يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، تتميز بالموثوقية والقدرة على استيعاب النمو دون الحاجة إلى صيانة مستمرة للخادم. هذا يوفر لك مسارًا أسهل من التطوير المحلي إلى الإنتاج، ويمنحك المزيد من الوقت للتركيز على الميزات التي يراها المستخدمون.