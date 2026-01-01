استضافة Sveltekit

انشر تطبيقات SvelteKit في دقائق، وليس ساعات

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
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استضافة Sveltekit

خطط استضافة SvelteKit واضحة، بدون رسوم خفية

استضف تطبيق SvelteKit الخاص بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. جرّبه بدون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
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غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

مصمم خصيصًا لطريقة توسع SvelteKit

انشر تطبيق SvelteKit الخاص بك على استضافة Node.js دون الحاجة إلى بذل جهد إضافي في النشر. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger عملية البناء والخادم لمشروعك، مما يضمن عمل مساراتك ونقاط نهاية الخادم والصفحات المعروضة كما هو متوقع. يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، تتميز بالموثوقية والقدرة على استيعاب النمو دون الحاجة إلى صيانة مستمرة للخادم. هذا يوفر لك مسارًا أسهل من التطوير المحلي إلى الإنتاج، ويمنحك المزيد من الوقت للتركيز على الميزات التي يراها المستخدمون.
استضافة Sveltekit

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Sveltekit

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Sveltekit.
تعني استضافة SvelteKit تشغيل تطبيق SvelteKit الخاص بك على خادم قادر على تنفيذ بيئة تشغيل Node.js ومسارات جانب الخادم. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الاستضافة الثابتة وحدها لا تكفي إذا كان تطبيقك يستخدم SSR أو نقاط النهاية أو إجراءات الخادم.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تقوم بتثبيت وصيانة Node.js، ومدير العمليات، وTLS، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة SvelteKit المُدارة، فتتم إدارة طبقة التشغيل هذه نيابةً عنك، لذا يمكنك نشر التطبيق بدلاً من إدارة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن نشر التحديثات تلقائيًا عند دفع التغييرات.
إذا تجاوز حجم تطبيقك الموارد المشمولة في الخطة، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة أكبر. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حركة البيانات الطبيعية، ولكن الاستخدام المرتفع المستمر يتطلب موارد إضافية.
ارفع مشروعك إلى GitHub، واربط المستودع، ثم انشره على Hostinger. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فقم بتحديث متغيرات البيئة وإعدادات النطاق، ثم اختبر SSR والمسارات بعد النشر الأول.

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