استضافة svelte

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50 مواقع الويب
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5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
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مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
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استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
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الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
صُممت لتناسب طريقة شحن Svelte
انشر تطبيق Svelte الخاص بك بإعدادات سهلة الاستخدام. ارفع الكود، وستوفر لك استضافة Node.js من Hostinger بيئة التشغيل اللازمة لمشروعك، مما يضمن تحميل الصفحات بسرعة وتشغيل عملية البناء بأقل قدر من الإعدادات اليدوية. يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة للتعامل مع حركة البيانات دون الحاجة إلى ضبط مستمر. هذا يعني تقليل مهام النشر التي تحتاج إلى تتبعها، وتخصيص المزيد من الوقت لتقديم ميزات يمكن للمستخدمين استخدامها فعليًا.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Svelte
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Svelte.
ما هي خدمة استضافة Svelte؟
تُعدّ استضافة Svelte إعدادًا لاستضافة Node.js لنشر التطبيقات المبنية باستخدام Svelte على خادم مباشر. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل، وعملية بناء، وسير عمل للنشر لتقديم الصفحات ومعالجة التحديثات بشكل موثوق في بيئة الإنتاج.
ما الفرق بين استضافة Svelte واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) العادية، تتولى إدارة نظام التشغيل، وNode.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على تطبيق Svelte الخاص بك وعملية النشر.
هل يمكنني نشر تطبيق Svelte من مستودع GitHub خاص؟
نعم. يمكنك ربط حسابك على GitHub، ومنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم النشر من الفرع الذي تختاره. بعد ذلك، يمكن لعمليات الدفع إلى هذا الفرع أن تُفعّل التحديثات كما هو الحال في أي عملية نشر أخرى تعتمد على Git.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Svelte؟
توجد حدودٌ مُحددةٌ للموارد وحجم البيانات في كل باقة، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافيةً غير متوقعة على الاستخدام العادي، ولكن في حال استمرار حجم البيانات المرتفع، يُنصح باختيار باقة أكبر.
كيف يمكنني نقل تطبيق Svelte من جهازي المحلي أو من جهاز مضيف آخر؟
ارفع التطبيق إلى مستودع Git، وقم بتوصيله بـ Hostinger، ثم حدد أوامر البناء والتشغيل من لوحة التحكم. إذا كان تطبيقك يعمل محليًا بالفعل، فإن عملية النقل عادةً ما تقتصر على تعديل متغيرات البيئة وإعدادات النشر.