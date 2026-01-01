استضافة svelte

صُممت لتناسب طريقة شحن Svelte

انشر تطبيق Svelte الخاص بك بإعدادات سهلة الاستخدام. ارفع الكود، وستوفر لك استضافة Node.js من Hostinger بيئة التشغيل اللازمة لمشروعك، مما يضمن تحميل الصفحات بسرعة وتشغيل عملية البناء بأقل قدر من الإعدادات اليدوية. يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة للتعامل مع حركة البيانات دون الحاجة إلى ضبط مستمر. هذا يعني تقليل مهام النشر التي تحتاج إلى تتبعها، وتخصيص المزيد من الوقت لتقديم ميزات يمكن للمستخدمين استخدامها فعليًا.