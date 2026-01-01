استضافة القصص المصورة

أنشئ مشاريع باستخدام برنامج Ship Storybook بكل سهولة

انشر مشروع Storybook الخاص بك بإعدادات تُبسط سير العمل. ارفع الكود، وستوفر لك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا واضحًا من عمليات البناء المحلية إلى موقع توثيق مباشر أو بيئة اختبار للمكونات، دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية للخادم. يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان الموثوقية، مما يجعل التحديثات قابلة للتنبؤ ويُسهل التعامل مع ذروة حركة البيانات. هذا يعني وقتًا أقل في صيانة النشر ووقتًا أطول في تحسين مكونات واجهة المستخدم التي يعتمد عليها فريقك.