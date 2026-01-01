استضافة القصص المصورة
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Storybook في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر واحد بسيط، بدون رسوم خفية
استضف تطبيقات Storybook الخاصة بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. جرّبها بدون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
أنشئ مشاريع باستخدام برنامج Ship Storybook بكل سهولة
انشر مشروع Storybook الخاص بك بإعدادات تُبسط سير العمل. ارفع الكود، وستوفر لك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا واضحًا من عمليات البناء المحلية إلى موقع توثيق مباشر أو بيئة اختبار للمكونات، دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية للخادم. يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان الموثوقية، مما يجعل التحديثات قابلة للتنبؤ ويُسهل التعامل مع ذروة حركة البيانات. هذا يعني وقتًا أقل في صيانة النشر ووقتًا أطول في تحسين مكونات واجهة المستخدم التي يعتمد عليها فريقك.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة الكتب المصورة
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Storybook.
ما هي خدمة استضافة Storybook ولماذا أحتاجها؟
تعني استضافة Storybook نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Storybook في بيئة إنتاجية مباشرة حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن المعاينات المحلية غير كافية للإنتاج أو الاختبار أو مشاركة نسخة مستقرة مع فريقك.
ما الفرق بين استضافة Storybook واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node، وبرنامج إدارة العمليات، والتحديثات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js لدينا، فنحن نتولى هذه الأمور نيابةً عنك، لتتمكن من التركيز على تطبيق Storybook بدلاً من صيانة الخادم.
هل يمكنني نشر مشروع Storybook من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك الاستمرار في رفع التحديثات إلى GitHub وإعادة النشر من نفس المستودع.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Storybook؟
توجد حدودٌ للخطة، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نخفي رسوم الاستخدام الزائد ضمن فواتير مفاجئة لكل طلب، ولكن يُنصح بمراجعة موارد الخطة قبل إطلاق التطبيق على نطاق واسع.
كيف يمكنني نقل تطبيق Storybook من مضيف محلي أو مضيف آخر إلى Hostinger؟
قم بتوصيل مستودع Git الحالي أو ارفع المشروع، ثم اضبط أمر بدء تشغيل Node.js ومتغيرات البيئة، ثم انشر التطبيق. إذا كنت تنقل التطبيق من بيئة محلية، فتأكد من تشغيله في وضع الإنتاج وأن جميع خطوات البناء مضمنة.