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أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
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شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
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التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
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جدار حماية لتطبيق الويب
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الأكثر شهرة
خصم 63%
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المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
من التطبيقات التجريبية إلى التطبيقات المباشرة، بشكل أسرع
انقل تطبيقاتك ومواقعك التي تُنشئها في Softr من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى إعادة هيكلة بنيتك التحتية. توفر لك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر مشروعك، مما يُمكّنك من تشغيل منطقك المخصص وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد أن يصبح تطبيقك متاحًا على الإنترنت، تضمن البنية التحتية المُدارة استقرار بيئة التشغيل مع ازدياد حركة المرور. ستحصل على وقت تشغيل موثوق، وقابلية للتوسع، ووقت أقل مُخصص لصيانة الخادم.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Softr
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Softr.
ما هي خدمة استضافة Softr، ولماذا هي مهمة لتطبيقات الإنتاج؟
تعني استضافة Softr نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Softr على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن استضافة الإنتاج تتولى مسؤولية ضمان استمرارية عمل التطبيق، وإعدادات التشغيل، والوصول إليه من خارج جهازك المحلي.
كيف تختلف استضافة تطبيق Softr عن استضافة VPS العادية؟
مع خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger Node.js، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على مشروع Softr بدلاً من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Softr من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك سحب التحديثات من المستودع دون نشر الكود للعامة.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية على استخدام خدمة استضافة Softr؟
نعم، لكل باقة حدودٌ للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام العادي، ولكن قد يتطلب الاستخدام المكثف والمستمر للموارد باقةً أكبر.
كيف يمكنني نقل مشروع Softr من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
قم بربط قاعدة التعليمات البرمجية الحالية الخاصة بك بـ Git أو قم بتحميلها، ثم وجّه Hostinger إلى نقطة دخول التطبيق ومتغيرات البيئة. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك ترحيل مشروع Node.js نفسه مع الحد الأدنى من التغييرات في التعليمات البرمجية.