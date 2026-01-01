من التطبيقات التجريبية إلى التطبيقات المباشرة، بشكل أسرع

انقل تطبيقاتك ومواقعك التي تُنشئها في Softr من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى إعادة هيكلة بنيتك التحتية. توفر لك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر مشروعك، مما يُمكّنك من تشغيل منطقك المخصص وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بأقل قدر من الإعدادات. بمجرد أن يصبح تطبيقك متاحًا على الإنترنت، تضمن البنية التحتية المُدارة استقرار بيئة التشغيل مع ازدياد حركة المرور. ستحصل على وقت تشغيل موثوق، وقابلية للتوسع، ووقت أقل مُخصص لصيانة الخادم.