استضافة النسخ المتماثل
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أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
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عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
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نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
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الأكثر شهرة
خصم 63%
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المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
انقل مشاريع Replit إلى مرحلة الإنتاج بشكل أسرع
انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تُنشئها في Replit من بيئة العمل إلى بيئة الإنتاج دون تغيير بنيتك التحتية. ارفع كود Node.js الخاص بك إلى Hostinger وشغّله بإعدادات تُبسط عملية النشر، ليصبح مشروعك جاهزًا للعمل دون أي إعدادات إضافية أو أعمال صيانة للخوادم. بعد النشر، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استقراره تحت الضغط. ستحصل على وقت تشغيل موثوق، وقابلية للتوسع، ووقت أقل في صيانة الخوادم، مما يُتيح لك التركيز على الكود الأساسي.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة النسخ المتماثلة
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Replit.
ماذا تعني استضافة Replit لتطبيق أو موقع Node.js؟
يعني ذلك نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته في Replit على خادم إنتاج يمكن للمستخدمين الحقيقيين الوصول إليه. هذا مهم لأن Replit أداة رائعة للبناء، لكن استضافة الإنتاج تمنحك تحكمًا كاملًا في وقت التشغيل والنطاقات وسلوك النشر.
ما الفرق بين استضافة Replit واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، وتحديثات الأمان، ومعالجة العمليات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتتم إدارة بيئة التشغيل والبنية التحتية نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق دون الحاجة إلى إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لاستضافة Replit؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر التحديث من الفرع الذي ترغب بتشغيله. يمكن نشر التحديثات من GitHub دون جعل المستودع عامًا.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Replit؟
إذا تجاوز تطبيقك حدود خطتك، فقد يتم تقييده بموارد محدودة إلى حين الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حجم البيانات؛ فالقيد الرئيسي هو السعة المشمولة في خطتك.
كيف يمكنني نقل مشروع Replit إلى Hostinger من جهاز محلي أو من مضيف آخر؟
ارفع تطبيقك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره. إذا كنت تنقل التطبيق من جهاز محلي أو من مضيف آخر، فتأكد من تطابق إصدار Node ومتغيرات البيئة وأمر التشغيل مع التطبيق قبل تحويل حركة المرور.