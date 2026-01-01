انقل مشاريع Replit إلى مرحلة الإنتاج بشكل أسرع

انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تُنشئها في Replit من بيئة العمل إلى بيئة الإنتاج دون تغيير بنيتك التحتية. ارفع كود Node.js الخاص بك إلى Hostinger وشغّله بإعدادات تُبسط عملية النشر، ليصبح مشروعك جاهزًا للعمل دون أي إعدادات إضافية أو أعمال صيانة للخوادم. بعد النشر، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استقراره تحت الضغط. ستحصل على وقت تشغيل موثوق، وقابلية للتوسع، ووقت أقل في صيانة الخوادم، مما يُتيح لك التركيز على الكود الأساسي.