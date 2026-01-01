استضافة ريمكس
انشر تطبيقات Remix بشكل أسرع على Hostinger
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
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أسعار شهرية بسيطة، بدون رسوم خفية
استضف تطبيق Remix الخاص بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. جرّبه بدون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
استضافة ريمكس مصممة للسرعة
انشر تطبيق Remix الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ارفع الكود، وستعمل مساراتك ومحملاتك وإجراءاتك في بيئة خادم جاهزة مصممة خصيصًا لتطبيقات الويب المتكاملة. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة تضمن استمرارية التشغيل ومساحة كافية لتلبية احتياجات حركة مرور الإنتاج. هذا يعني وقتًا أقل في صيانة الخادم ووقتًا أطول في تطوير ميزات تُفيد المستخدمين.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة الريمكس
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة ريمكس.
ما هي خدمة استضافة ريمكس، ولماذا أحتاجها؟
تعني استضافة Remix نشر تطبيق Remix على بيئة Node.js قادرة على تشغيل كود الخادم الخاص به واستقبال حركة مرور حقيقية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن Remix يحتاج إلى بيئة تشغيل تدعم معالجة الطلبات بشكل كامل، وليس مجرد استضافة ملفات ثابتة.
ما الفرق بين استضافة Remix واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Remix، فنحن نتولى إعداد وقت التشغيل والخادم نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق دون الحاجة إلى صيانة الجهاز.
هل يمكنني نشر تطبيق Remix من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن لعمليات الدفع المستقبلية أن تُفعّل عمليات بناء جديدة بنفس الطريقة التي تُفعّل بها في المستودعات العامة.
ماذا يحدث إذا حصل تطبيق Remix الخاص بي على حركة مرور أكثر مما تتضمنه الخطة؟
لا توجد رسوم إضافية غير متوقعة. إذا تجاوز استخدام تطبيقك حدود الخطة المشمولة، فستحتاج إلى الترقية إلى خطة أعلى أو تعديل الاستخدام لضمان استمرار تشغيل الخدمة ضمن الموارد المخصصة لها.
كيف أنقل تطبيق Remix الخاص بي من بيئة التطوير المحلية أو من مضيف آخر إلى Hostinger؟
ارفع مشروع Remix الخاص بك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الفرع الذي تريده. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فاحتفظ بشفرة التطبيق ومتغيرات البيئة، ثم وجّه حركة المرور إلى النشر الجديد بعد الاختبار.