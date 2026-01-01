استضافة React Router

استضافة موجه React
انشر تطبيقات React Router في دقائق، وليس ساعات
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بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة React Router
استضف تطبيق React Router الخاص بك على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. انشر التطبيق بثقة، وإذا لم يكن مناسبًا لك، فإن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا يغطي جميع احتياجاتك.
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5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
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يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
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استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
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تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
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الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
تطبيقات React Router التي تحافظ على سرعتها
انشر تطبيق React Router الخاص بك بإعدادات تتناسب مع طريقة عملك الحالية. ارفع الكود إلى استضافة Node.js وشغّل مساراتك، ومحمّلاتك، ومنطق الخادم دون أي إعدادات إضافية، مما يُسهّل عملية الانتقال من التطوير المحلي إلى الإنتاج بسلاسة. يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة للتعامل مع حركة البيانات وضمان استمرارية الاتصال بالإنترنت. هذا يُقلل من مهام النشر التي عليك إدارتها، ويُتيح لك المزيد من الوقت للتركيز على واجهة المستخدم، وتدفق البيانات، وتطوير المنتج.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة موجه React
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة موجه React.
ما هي خدمة استضافة React Router؟
تعني استضافة React Router نشر تطبيق React الذي يستخدم React Router ليتمكن من العمل في بيئة الإنتاج وخدمة المستخدمين الحقيقيين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن توجيه جانب العميل يتطلب مضيفًا جاهزًا لـ Node.js قادرًا على عرض التطبيق بشكل صحيح عند تحميل عناوين URL المباشرة وتحديثها.
كيف تختلف استضافة React Router عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node، وإعدادات العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger Node.js، فتُدار أعمال الخادم نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من صيانة الجهاز.
هل يمكنني نشر تطبيق React Router من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن سحب التحديثات من GitHub دون جعل المستودع عامًا.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة React Router؟
نعم، تتضمن خطط الاستضافة حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا توجد رسوم إضافية مفاجئة في حال زيادة حركة البيانات بشكل مفاجئ، ولكن الاستخدام المرتفع المستمر قد يتطلب خطة أعلى.
كيف يمكنني نقل تطبيق React Router الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
ارفع التطبيق إلى GitHub أو استورد مستودعك الحالي، ثم اربطه بـ Hostinger وانشره. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فوجه إعدادات البناء والتشغيل إلى تطبيق Node.js الحالي، وتحقق من متغيرات البيئة قبل النشر.