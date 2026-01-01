استضافة موجه React

انشر تطبيقات React Router في دقائق، وليس ساعات

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة React Router

أسعار بسيطة لاستضافة React Router

استضف تطبيق React Router الخاص بك على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. انشر التطبيق بثقة، وإذا لم يكن مناسبًا لك، فإن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا يغطي جميع احتياجاتك.
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379
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50 مواقع الويب
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3GB RAM
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5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
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غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

تطبيقات React Router التي تحافظ على سرعتها

انشر تطبيق React Router الخاص بك بإعدادات تتناسب مع طريقة عملك الحالية. ارفع الكود إلى استضافة Node.js وشغّل مساراتك، ومحمّلاتك، ومنطق الخادم دون أي إعدادات إضافية، مما يُسهّل عملية الانتقال من التطوير المحلي إلى الإنتاج بسلاسة. يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة للتعامل مع حركة البيانات وضمان استمرارية الاتصال بالإنترنت. هذا يُقلل من مهام النشر التي عليك إدارتها، ويُتيح لك المزيد من الوقت للتركيز على واجهة المستخدم، وتدفق البيانات، وتطوير المنتج.
استضافة React Router

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة موجه React

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة موجه React.
تعني استضافة React Router نشر تطبيق React الذي يستخدم React Router ليتمكن من العمل في بيئة الإنتاج وخدمة المستخدمين الحقيقيين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن توجيه جانب العميل يتطلب مضيفًا جاهزًا لـ Node.js قادرًا على عرض التطبيق بشكل صحيح عند تحميل عناوين URL المباشرة وتحديثها.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node، وإعدادات العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger Node.js، فتُدار أعمال الخادم نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من صيانة الجهاز.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن سحب التحديثات من GitHub دون جعل المستودع عامًا.
نعم، تتضمن خطط الاستضافة حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا توجد رسوم إضافية مفاجئة في حال زيادة حركة البيانات بشكل مفاجئ، ولكن الاستخدام المرتفع المستمر قد يتطلب خطة أعلى.
ارفع التطبيق إلى GitHub أو استورد مستودعك الحالي، ثم اربطه بـ Hostinger وانشره. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فوجه إعدادات البناء والتشغيل إلى تطبيق Node.js الحالي، وتحقق من متغيرات البيئة قبل النشر.

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