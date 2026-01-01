react hosting

مُصمّم خصيصًا ليتماشى مع طريقة توسّع React

انشر تطبيق React الخاص بك عبر إعداد يحافظ على بساطة المسار من الكود إلى بيئة الإنتاج. ادفع مشروعك إلى استضافة Node.js من Hostinger، وسيعمل الجزء الأمامي في بيئة جاهزة لبُنى JavaScript الحديثة وسلوك التطبيقات الديناميكي. يبقى تطبيقك متاحًا على بنية تحتية مُدارة ومُصمّمة لأداء مستقر ونسبة تشغيل موثوقة. وهذا يعني مهام نشر أقل، ومساحة أكبر للتوسع مع نمو الاستخدام، ووقتًا أكبر للتركيز على الواجهة والميزات التي يراها المستخدمون بالفعل.