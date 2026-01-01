React hosting
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خصم 63%
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المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
مُصمّم خصيصًا ليتماشى مع طريقة توسّع React
انشر تطبيق React الخاص بك عبر إعداد يحافظ على بساطة المسار من الكود إلى بيئة الإنتاج. ادفع مشروعك إلى استضافة Node.js من Hostinger، وسيعمل الجزء الأمامي في بيئة جاهزة لبُنى JavaScript الحديثة وسلوك التطبيقات الديناميكي. يبقى تطبيقك متاحًا على بنية تحتية مُدارة ومُصمّمة لأداء مستقر ونسبة تشغيل موثوقة. وهذا يعني مهام نشر أقل، ومساحة أكبر للتوسع مع نمو الاستخدام، ووقتًا أكبر للتركيز على الواجهة والميزات التي يراها المستخدمون بالفعل.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة React
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة React.
ما هي استضافة React؟
استضافة React هي بيئة إنتاج للتطبيقات المبنية باستخدام React، حتى يمكن نشرها وتقديمها وإتاحتها للمستخدمين. وهي مهمة لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل، ومعالجة للبناء، ونقطة وصول عامة مستقرة، وليس مجرد ملفات ثابتة على جهاز كمبيوتر محمول.
كيف تختلف استضافة React عن استضافة VPS العادية؟
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار هذه المهام الخاصة بالخادم نيابةً عنك، مما يقلل من الإعداد والصيانة لتطبيق React الخاص بك.
هل يمكنني نشر تطبيق React من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. ويمكنك إبقاء المستودع خاصًا مع الاستفادة من سير العمل المعتاد للنشر عند الدفع.
هل توجد حدود للزيارات أو رسوم إضافية في استضافة React؟
توجد حدود للخطة، وإذا تجاوزها تطبيقك فستحتاج إلى الانتقال إلى خطة أكبر أو إلى إعداد أكثر ملاءمة. ونحن لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة بسبب الارتفاعات العادية في الزيارات، لكن الاستخدام المستمر يجب أن يتناسب مع موارد خطتك.
كيف أنقل تطبيق React الخاص بي من جهازي أو من مزوّد آخر إلى Hostinger؟
ادفع التطبيق إلى GitHub، ثم اربط المستودع داخل Hostinger، وانشر الفرع الذي تريده. وإذا كنت تنقله من مزوّد آخر، فيمكنك ربط التطبيق بقاعدة الكود نفسها وتحديث أي متغيرات بيئة أو إعدادات بناء أثناء الإعداد.