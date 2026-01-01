استضافة برياكت

انشر تطبيقات Preact بسرعة على Hostinger

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة برياكت

أسعار شهرية بسيطة، بدون رسوم خفية

استضف تطبيق Preact الخاص بك على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، مما يتيح لك النشر بثقة تامة.
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خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

صُممت لتتوافق مع طريقة توسع Preact

انشر تطبيق Preact الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى نظام التشغيل إدارة التطبيق، بحيث يتم تحميل صفحاتك ومكوناتك بالطريقة التي صممتها بها، مع مسار سلس من التطوير المحلي إلى الإنتاج. يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استقرارها مع ازدياد حجم الزيارات. هذا يمنحك راحة بال أكبر فيما يتعلق بالنشر، وموثوقية أفضل في الاستخدام اليومي، ووقتًا أطول للتركيز على إطلاق الميزات بدلًا من صيانة الخادم.
استضافة برياكت

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Preact

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Preact.
تعني استضافة Preact نشر تطبيق Preact في بيئة إنتاجية قادرة على تشغيل نسخة Node.js الخاصة بك وتقديمها للمستخدمين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنك تحتاج إلى بيئة تشغيل مستقرة، وسير عمل نشر فعال، ومسار قابل للتوسع بمجرد أن يغادر التطبيق جهازك المحلي.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، والتحديثات، ومدير العمليات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger لـ Node.js، فتُدار مهام البنية التحتية هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على تطبيق Preact بدلاً من صيانة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. يمكنك سحب التحديثات من المستودع تمامًا كما تفعل مع أي مشروع عام.
خطتك الحالية محدودة الموارد، وإذا تجاوز استخدام تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على حالات زيادة حركة البيانات الطبيعية، ولكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز حدود خطتك يتطلب ترقية.
ارفع تطبيقك إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشر الإصدار. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فقم بتحديث متغيرات البيئة وإعدادات النطاق، ثم تحقق من التطبيق في بيئة الإنتاج.

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