استضافة الطرود

انشر التطبيقات المبنية باستخدام Parcel بشكل أسرع على Hostinger

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة الطرود

أسعار بسيطة، بدون رسوم خفية

استضف تطبيقاتك المبنية باستخدام Parcel بثقة على استضافة Node.js موثوقة. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
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379
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50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

يتم بناء شحن الطرود بشكل أسرع

انقل الكود الذي تُجمّعه باستخدام Parcel من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة الإنتاج المباشر دون تغيير سير عملك. توفر استضافة Node.js من Hostinger لتطبيقك مسارًا سلسًا للإنتاج، مما يُمكّنك من نشر مشروعك الذي أنشأته بإعدادات أقل وخطوات نشر أقل. بمجرد أن يصبح تطبيقك مُتاحًا على الإنترنت، فإنه يعمل على بنية تحتية مُدارة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع مع نمو حركة البيانات. ستُقلل من الوقت المُستغرق في صيانة الخادم وتُركز أكثر على تحسين الكود والميزات الأساسية.
استضافة الطرود

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة الطرود

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة الطرود.
تعني استضافة Parcel نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Parcel على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون من الوصول إليه. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن مشروعك يحتاج إلى بيئة تشغيل، وإدارة عمليات، وإمكانية الوصول إلى الشبكة خارج جهازك المحلي.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم وتحديثات نظام التشغيل وإصدار Node وإعدادات النشر بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js لدينا، فتتم إدارة البيئة نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من صيانة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك سحب التحديثات من Git تمامًا كما تفعل مع المستودع العام.
تتضمن الخطط حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية بدلاً من دفع رسوم إضافية غير متوقعة. إذا أصبح حجم الزيارات مستمرًا أو كثيفًا للموارد، فمن الأفضل الانتقال إلى خطة أكبر قبل أن ينخفض الأداء.
ارفع مشروعك إلى GitHub أو حمّله من بيئتك المحلية، ثم اربط المستودع وحدد أوامر البناء والتشغيل. إذا كنت تنقل المشروع من خادم آخر، فاحتفظ بنفس إصدار Node.js ومتغيرات البيئة لتسهيل عملية الإعداد.

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