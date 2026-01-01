استضافة الطرود
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دومين مجاني لمدة سنة
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شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
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عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
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جدار حماية لتطبيق الويب
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الأكثر شهرة
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المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
يتم بناء شحن الطرود بشكل أسرع
انقل الكود الذي تُجمّعه باستخدام Parcel من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة الإنتاج المباشر دون تغيير سير عملك. توفر استضافة Node.js من Hostinger لتطبيقك مسارًا سلسًا للإنتاج، مما يُمكّنك من نشر مشروعك الذي أنشأته بإعدادات أقل وخطوات نشر أقل. بمجرد أن يصبح تطبيقك مُتاحًا على الإنترنت، فإنه يعمل على بنية تحتية مُدارة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع مع نمو حركة البيانات. ستُقلل من الوقت المُستغرق في صيانة الخادم وتُركز أكثر على تحسين الكود والميزات الأساسية.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة الطرود
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة الطرود.
ما هي خدمة استضافة الطرود ولماذا أحتاجها؟
تعني استضافة Parcel نشر تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Parcel على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون من الوصول إليه. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن مشروعك يحتاج إلى بيئة تشغيل، وإدارة عمليات، وإمكانية الوصول إلى الشبكة خارج جهازك المحلي.
كيف تختلف استضافة الطرود عن استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم وتحديثات نظام التشغيل وإصدار Node وإعدادات النشر بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js لدينا، فتتم إدارة البيئة نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من صيانة الخادم.
هل يمكنني نشر مشروع Parcel من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك سحب التحديثات من Git تمامًا كما تفعل مع المستودع العام.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة الطرود؟
تتضمن الخطط حدودًا محددة للموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية بدلاً من دفع رسوم إضافية غير متوقعة. إذا أصبح حجم الزيارات مستمرًا أو كثيفًا للموارد، فمن الأفضل الانتقال إلى خطة أكبر قبل أن ينخفض الأداء.
كيف يمكنني نقل تطبيق Parcel الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub أو حمّله من بيئتك المحلية، ثم اربط المستودع وحدد أوامر البناء والتشغيل. إذا كنت تنقل المشروع من خادم آخر، فاحتفظ بنفس إصدار Node.js ومتغيرات البيئة لتسهيل عملية الإعداد.