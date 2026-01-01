استضافة Nuxt

انشر تطبيقات Nuxt في دقائق، وليس ساعات

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة Nuxt

أسعار استضافة Nuxt بسيطة، بدون رسوم خفية.

استضف تطبيق Nuxt الخاص بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

مصمم ليتناسب مع طريقة توسع Nuxt

انشر تطبيق Nuxt الخاص بك على استضافة Node.js من Hostinger دون أي إعدادات إضافية. ما عليك سوى رفع الكود، وسيعمل مشروعك في بيئة Node.js تدعم العرض من جانب الخادم، وتوجيهات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسير العمل الذي تتوقعه بنيتك التحتية. يظل تطبيقك سهل الإدارة مع ازدياد حجم الزيارات، بفضل وقت التشغيل الكافي والموارد اللازمة للتعامل مع الاستخدام الفعلي. هذا يمنحك مسارًا مباشرًا من التطوير إلى الإنتاج، مع تقليل الوقت المُستغرق في صيانة الخادم.
استضافة Nuxt

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Nuxt

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Nuxt.
تُعدّ استضافة Nuxt بيئة إنتاجية لتشغيل تطبيقات Nuxt، بما في ذلك بيئة تشغيل Node.js وإعدادات النشر اللازمة لها. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن استضافة الملفات الثابتة وحدها لا تغطي عمليات العرض من جانب الخادم، أو مسارات واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو غيرها من ميزات الخادم التي قد يستخدمها تطبيق Nuxt الخاص بك.
مع خدمة استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة التقليدية، تتولى إدارة الخادم وتحديثات نظام التشغيل وإصدار Node.js ومدير العمليات والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Nuxt، فتُدار طبقة البنية التحتية هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق وتشغيله دون الحاجة إلى صيانة بنية خادم كاملة.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، واختر الفرع الذي تريد نشره. بعد ذلك، يمكنك نشر التحديثات من خلال عمليات الدفع الجديدة تمامًا كما هو الحال مع المستودع العام.
يُحدَّد حجم البيانات المسموح به بموارد خطتك، لذا إذا تجاوز حجم استخدام تطبيق Nuxt الخاص بك هذه الموارد، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام العادي، ولكن قد يتطلب الاستخدام المكثف والمستمر لحجم بيانات كبير خطةً أكبر.
يمكنك نقل تطبيق Nuxt عن طريق رفع المشروع إلى GitHub، وربط المستودع، ونشره على Hostinger. إذا كان لديك تطبيق منشور بالفعل في مكان آخر، فقم بتوجيه نفس قاعدة التعليمات البرمجية إلى هنا، وقم بتحديث أي متغيرات بيئية أو إعدادات بناء حسب الحاجة.

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