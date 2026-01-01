مصمم ليتناسب مع طريقة توسع Nuxt

انشر تطبيق Nuxt الخاص بك على استضافة Node.js من Hostinger دون أي إعدادات إضافية. ما عليك سوى رفع الكود، وسيعمل مشروعك في بيئة Node.js تدعم العرض من جانب الخادم، وتوجيهات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسير العمل الذي تتوقعه بنيتك التحتية. يظل تطبيقك سهل الإدارة مع ازدياد حجم الزيارات، بفضل وقت التشغيل الكافي والموارد اللازمة للتعامل مع الاستخدام الفعلي. هذا يمنحك مسارًا مباشرًا من التطوير إلى الإنتاج، مع تقليل الوقت المُستغرق في صيانة الخادم.