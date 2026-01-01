استضافة Next.js

مُصمّم ليتناسب مع طريقة توسع Next.js

انشر تطبيق Next.js الخاص بك من دون التعامل مع إعداد الخادم. ادفع الكود الخاص بك، وتتولى استضافة Node.js من Hostinger مهمة البناء ووقت التشغيل والتوجيه، لتعمل مسارات SSR و ISR و API كما هو متوقع. كما يعمل مشروعك على بنية تحتية مُصمّمة لأداء مستقر ووقت تشغيل موثوق، مع مساحة كافية للتعامل مع الزيارات المتزايدة مع نموها. وهذا يمنحك مسارًا أبسط إلى بيئة الإنتاج ووقتًا أقل يُصرف على الأعمال التشغيلية.