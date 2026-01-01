استضافة Next.js

استضافة Nextjs
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بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
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100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
مُصمّم ليتناسب مع طريقة توسع Next.js
انشر تطبيق Next.js الخاص بك من دون التعامل مع إعداد الخادم. ادفع الكود الخاص بك، وتتولى استضافة Node.js من Hostinger مهمة البناء ووقت التشغيل والتوجيه، لتعمل مسارات SSR و ISR و API كما هو متوقع. كما يعمل مشروعك على بنية تحتية مُصمّمة لأداء مستقر ووقت تشغيل موثوق، مع مساحة كافية للتعامل مع الزيارات المتزايدة مع نموها. وهذا يمنحك مسارًا أبسط إلى بيئة الإنتاج ووقتًا أقل يُصرف على الأعمال التشغيلية.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Nextjs
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Nextjs.
ما هي استضافة Next.js؟
استضافة Next.js هي بيئة إنتاج لتشغيل تطبيقات Next.js باستخدام بيئة تشغيل Node.js، وعملية البناء، وميزات العرض من جهة الخادم التي يحتاج إليها تطبيقك. وتُعد مهمة لأن مشاريع Next.js تعتمد غالبًا على SSR، ومسارات API، والعرض الديناميكي، وهي أمور لا يمكن للاستضافة الثابتة وحدها التعامل معها.
كيف تختلف استضافة Next.js عن استضافة VPS العادية؟
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات الأمنية، وإعداد النشر. أما مع استضافة Node.js لدينا، فتُدار هذه المهام الخاصة بالخادم نيابةً عنك، حتى تتمكن من نشر تطبيق Next.js من دون صيانة مكدس الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Next.js من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. ويمكن سحب التحديثات من Git بالطريقة نفسها كما هو الحال مع المستودع العام.
هل توجد حدود للزيارات أو رسوم إضافية في استضافة Next.js؟
نعم، تتضمن الخطط حدودًا للموارد، وإذا تجاوزها تطبيقك فقد تحتاج إلى الترقية. ونحن لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة بسبب الارتفاعات العادية في الزيارات، لكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز سعة خطتك قد يتطلب مستوى أعلى.
كيف أنقل تطبيق Next.js الخاص بي من بيئة التطوير المحلية أو من مزوّد آخر؟
ادفع تطبيقك إلى مستودع Git، ثم اربطه بـ Hostinger، وانشر الفرع الذي تريد تشغيله في بيئة الإنتاج. وإذا كنت تنقله من مزوّد آخر، فيمكنك توجيه دومينك بعد النشر ونقل متغيرات البيئة وإعدادات البناء حسب الحاجة.