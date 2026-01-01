استضافة Nestjs

استضافة جاهزة للإنتاج لـ NestJS

انشر تطبيق NestJS الخاص بك بإعدادات تتناسب مع طريقة بناء ونشر مشاريع Node.js. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger إدارة وقت التشغيل، لتكون المتحكمات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات جاهزة للعمل دون الحاجة إلى إعدادات خادم إضافية. يبقى مشروعك على بنية تحتية مصممة لضمان الموثوقية، مع قدرة استيعابية كافية لاستيعاب حجم البيانات المتزايد. هذا يوفر عليك الوقت المُستغرق في الصيانة، ويُتيح لك المزيد من الوقت لتطوير تطبيقك.