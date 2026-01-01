استضافة Nestjs
انشر تطبيقات NestJS في دقائق، وليس ساعات
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
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سعر واحد بسيط، بدون رسوم خفية
استضف تطبيقات NestJS الخاصة بك بثقة على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. جرّبها بدون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
استضافة جاهزة للإنتاج لـ NestJS
انشر تطبيق NestJS الخاص بك بإعدادات تتناسب مع طريقة بناء ونشر مشاريع Node.js. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger إدارة وقت التشغيل، لتكون المتحكمات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات جاهزة للعمل دون الحاجة إلى إعدادات خادم إضافية. يبقى مشروعك على بنية تحتية مصممة لضمان الموثوقية، مع قدرة استيعابية كافية لاستيعاب حجم البيانات المتزايد. هذا يوفر عليك الوقت المُستغرق في الصيانة، ويُتيح لك المزيد من الوقت لتطوير تطبيقك.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Nestjs
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Nestjs.
ما هي خدمة استضافة NestJS ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة NestJS البيئة التي تُنشر وتُشغّل فيها تطبيق NestJS الخاص بك، مما يُمكّنه من استقبال حركة مرور حقيقية عبر الإنترنت. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل Node.js مُدارة، ومعالجة للعمليات، وموارد كافية لضمان استمرارية عمله بعد النشر.
ما الفرق بين استضافة NestJS واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة NestJS، فنحن نتولى هذه الأمور نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق دون الحاجة إلى إعداد بنية الخادم بالكامل.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص على استضافة NestJS؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم حدد الفرع الذي ترغب في نشره. بعد ذلك، يمكنك نشر التحديثات من خلال عمليات الدفع الجديدة تمامًا كما هو الحال مع المستودع العام.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية على استضافة NestJS؟
تتضمن الخطط حدودًا للموارد، لذا إذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية لتجنب دفع رسوم إضافية غير متوقعة. في حال حدوث زيادة مفاجئة في حركة البيانات، فإن القيد الرئيسي هو سعة وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وسعة التطبيق في خطتك.
كيف يمكنني نقل تطبيق NestJS من مضيف آخر أو من جهازي المحلي؟
ارفع مشروع NestJS الخاص بك إلى GitHub أو استورد المستودع الحالي، ثم اربطه بـ Hostinger وحدد أمر التشغيل ومتغيرات البيئة. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فانسخ إعدادات التكوين وقاعدة البيانات أولاً، ثم انشر نفس قاعدة التعليمات البرمجية هنا.