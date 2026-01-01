استضافة رائعة
انشر التطبيقات المبنية باستخدام Lovable في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Lovable على بنية تحتية موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
من تصميم رائع إلى تطبيق مباشر
انقل تطبيقك الذي أنشأته في Lovable إلى بيئة الإنتاج مباشرةً دون أي إعدادات إضافية. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا من النموذج الأولي إلى الموقع الإلكتروني الفعلي، مما يتيح لك نشر التعليمات البرمجية وتشغيل مشروعك بأقل قدر من التعقيدات. بعد النشر، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان الموثوقية والأداء المستقر. هذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخوادم، ووقتًا أطول في تقديم ميزات يعتمد عليها المستخدمون.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
أسئلة وأجوبة حول استضافة المواقع الرائعة
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Lovable.
ما هي خدمة الاستضافة المحبوبة، ولماذا أحتاجها لتطبيق محبوب؟
تعني خدمة الاستضافة من Lovable نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته باستخدام Lovable على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه. وهذا مهم لأن Lovable مخصصة لبناء التطبيق، بينما توفر خدمة الاستضافة بيئة التشغيل، ووقت التشغيل، وإمكانية الوصول العام التي يحتاجها تطبيقك في بيئة الإنتاج.
كيف تختلف استضافة تطبيق Lovable عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق الذي طورته في Lovable بدلاً من صيانة الخادم.
هل يمكنني نشر مشروع Lovable من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. بعد ذلك، ستُضاف التحديثات من هذا المستودع إلى عملية النشر دون نشر الكود للعامة.
هل تتضمن خدمة الاستضافة المحبوبة حدودًا لحركة البيانات أو رسومًا إضافية؟
نعم، لكل باقة حدود استخدام، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مخفية في حال حدوث زيادات مفاجئة في حركة البيانات، ولكن يُنصح باختيار باقة تناسب استخدامك المتوقع.
كيف يمكنني نقل تطبيق Lovable من بيئة التطوير المحلية أو من مضيف آخر إلى Hostinger؟
ارفع تطبيق Lovable الخاص بك إلى GitHub، وقم بربط المستودع في Hostinger، ثم انشره. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك عادةً إعادة استخدام نفس قاعدة التعليمات البرمجية ومتغيرات البيئة، مما يجعل عملية الإعداد سهلة وسلسة.