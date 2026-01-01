من تصميم رائع إلى تطبيق مباشر

انقل تطبيقك الذي أنشأته في Lovable إلى بيئة الإنتاج مباشرةً دون أي إعدادات إضافية. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا من النموذج الأولي إلى الموقع الإلكتروني الفعلي، مما يتيح لك نشر التعليمات البرمجية وتشغيل مشروعك بأقل قدر من التعقيدات. بعد النشر، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان الموثوقية والأداء المستقر. هذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخوادم، ووقتًا أطول في تقديم ميزات يعتمد عليها المستخدمون.