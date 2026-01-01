استضافة Google Antigravity

انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Google Antigravity بشكل أسرع

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
احصل على العرض الآن
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة Google Antigravity

سعر بسيط واحد لاستضافة Google Antigravity

انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Google Antigravity على استضافة Node.js موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. وتتضمن كل خطة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، حتى تتمكن من تجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

أطلق المشاريع بسرعة أكبر مع سير عمل Google Antigravity

انقل ما تنشئه باستخدام Google Antigravity إلى بيئة الإنتاج على استضافة Node.js من دون إعادة العمل على بنيتك التقنية. ادفع الكود، وتتولى Hostinger إعداد بيئة التشغيل، حتى يبدأ تطبيقك بشكل سليم ويعمل كما تتوقع. وبمجرد أن يصبح مباشرًا، يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة صُممت لتوفير نسبة تشغيل مستقرة ومساحة للنمو. وهذا يمنحك مسار نشر أبسط ووقتًا أقل تقضيه في صيانة الخادم.
استضافة Google Antigravity

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Google Antigravity

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول خدمات استضافة Google Antigravity.
تعني استضافة Google Antigravity نشر تطبيقات Node.js أو المواقع التي تنشئها باستخدام Google Antigravity على بيئة خادم مباشرة. وهي مهمة لأن مشروعك يحتاج إلى بيئة تشغيل، واتصال شبكي، ونسبة تشغيل مستقرة خارج جهازك المحلي قبل أن يتمكن الآخرون من استخدامه.
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، حتى تتمكن من التركيز على التطبيق الذي أنشأته باستخدام Google Antigravity بدلًا من إدارة الخادم.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. ويمكنك الاحتفاظ بالمستودع خاصًا مع الاستمرار في استخدام عمليات النشر المعتمدة على الدفع.
تتضمن كل خطة حدودًا للموارد، لذلك إذا نما تطبيقك وتجاوزها فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة أكبر. ونحن لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة بسبب ارتفاعات الزيارات العادية، لكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز سعة خطتك قد يتطلب فئة أعلى.
إذا كان تطبيقك موجودًا في Git أو لدى مزود آخر، فارفعه إلى GitHub، ثم اربط المستودع، وانشره على Hostinger. وإذا كنت تبدأ من كود محلي، فارفعه أولًا إلى مستودع، ثم استخدم مسار النشر نفسه مع أقل قدر ممكن من التغييرات.

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