أطلق المشاريع بسرعة أكبر مع سير عمل Google Antigravity

انقل ما تنشئه باستخدام Google Antigravity إلى بيئة الإنتاج على استضافة Node.js من دون إعادة العمل على بنيتك التقنية. ادفع الكود، وتتولى Hostinger إعداد بيئة التشغيل، حتى يبدأ تطبيقك بشكل سليم ويعمل كما تتوقع. وبمجرد أن يصبح مباشرًا، يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة صُممت لتوفير نسبة تشغيل مستقرة ومساحة للنمو. وهذا يمنحك مسار نشر أبسط ووقتًا أقل تقضيه في صيانة الخادم.