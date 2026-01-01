استضافة Google Antigravity
انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Google Antigravity بشكل أسرع
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بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر بسيط واحد لاستضافة Google Antigravity
انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Google Antigravity على استضافة Node.js موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. وتتضمن كل خطة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، حتى تتمكن من تجربتها بثقة.
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5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
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استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
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تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
أطلق المشاريع بسرعة أكبر مع سير عمل Google Antigravity
انقل ما تنشئه باستخدام Google Antigravity إلى بيئة الإنتاج على استضافة Node.js من دون إعادة العمل على بنيتك التقنية. ادفع الكود، وتتولى Hostinger إعداد بيئة التشغيل، حتى يبدأ تطبيقك بشكل سليم ويعمل كما تتوقع. وبمجرد أن يصبح مباشرًا، يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة صُممت لتوفير نسبة تشغيل مستقرة ومساحة للنمو. وهذا يمنحك مسار نشر أبسط ووقتًا أقل تقضيه في صيانة الخادم.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Google Antigravity
اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول خدمات استضافة Google Antigravity.
ما استضافة Google Antigravity، ولماذا قد أحتاج إليها؟
تعني استضافة Google Antigravity نشر تطبيقات Node.js أو المواقع التي تنشئها باستخدام Google Antigravity على بيئة خادم مباشرة. وهي مهمة لأن مشروعك يحتاج إلى بيئة تشغيل، واتصال شبكي، ونسبة تشغيل مستقرة خارج جهازك المحلي قبل أن يتمكن الآخرون من استخدامه.
كيف تختلف استضافة Google Antigravity عن استضافة VPS العادية؟
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، حتى تتمكن من التركيز على التطبيق الذي أنشأته باستخدام Google Antigravity بدلًا من إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لمشروع Google Antigravity؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. ويمكنك الاحتفاظ بالمستودع خاصًا مع الاستمرار في استخدام عمليات النشر المعتمدة على الدفع.
هل توجد حدود للزيارات أو رسوم إضافية على استضافة Google Antigravity؟
تتضمن كل خطة حدودًا للموارد، لذلك إذا نما تطبيقك وتجاوزها فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة أكبر. ونحن لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة بسبب ارتفاعات الزيارات العادية، لكن الاستخدام المستمر الذي يتجاوز سعة خطتك قد يتطلب فئة أعلى.
كيف أنقل مشروع Google Antigravity من بيئة التطوير المحلية أو من مزود آخر؟
إذا كان تطبيقك موجودًا في Git أو لدى مزود آخر، فارفعه إلى GitHub، ثم اربط المستودع، وانشره على Hostinger. وإذا كنت تبدأ من كود محلي، فارفعه أولًا إلى مستودع، ثم استخدم مسار النشر نفسه مع أقل قدر ممكن من التغييرات.