استضافة Github copilot

انشر التطبيقات المبنية باستخدام GitHub Copilot بشكل أسرع

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
احصل على العرض الآن
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة كوبيلوت على جيت هاب

سعر واحد، بدون رسوم خفية

انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام GitHub Copilot على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل جميع الباقات ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لذا يمكنك تجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
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احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

قم ببناء تطبيقات Ship Copilot بسلاسة تامة.

انقل ما تبنيه باستخدام GitHub Copilot وانشره على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. سيُتاح لك تطبيق أو موقع جاهز للعمل، مع مسار سلس من التطوير المحلي إلى الإنتاج. بمجرد إطلاقه، سيعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لتطبيقات Node.js، مما يوفر عليك الوقت المُستغرق في صيانة الخادم ويُتيح لك المزيد من الوقت لإصدار التحديثات. ستحصل على الموثوقية والقدرة على الحفاظ على استقرار بنيتك التحتية مع ازدياد حجم الزيارات.
استضافة كوبيلوت على جيت هاب

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Github Copilot

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Github copilot.
يعني ذلك استضافة تطبيق Node.js الذي أنشأته باستخدام GitHub Copilot ليتمكن من العمل في بيئة الإنتاج وخدمة المستخدمين الحقيقيين. يساعدك GitHub Copilot في كتابة الكود، بينما تتولى Hostinger تشغيل التطبيق وإدارة بيئة التشغيل وإبقائه متاحًا عبر الإنترنت.
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تتولى إدارة الخادم وإعداد Node.js والتحديثات وإدارة العمليات بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار هذه الجوانب نيابةً عنك، مما يجعل استضافة GitHub Copilot أقرب إلى النشر والتشغيل منها إلى إدارة الخادم الكاملة.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك الاستمرار في استخدام المستودعات الخاصة للتحكم في المصدر ودفع التحديثات بشكل طبيعي.
يستمر تطبيقك بالعمل، ولكن تبقى حدود الخطة سارية، لذا قد يتطلب الاستخدام المكثف المستمر ترقية الخطة. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد، ولكن يُنصح باختيار خطة تتناسب مع استخدامك المتوقع.
ارفع التطبيق إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فقم بتحديث أي متغيرات بيئية وإعدادات قاعدة البيانات وسجلات النطاق، ثم اختبر نسخة الإنتاج.

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