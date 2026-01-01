قم ببناء تطبيقات Ship Copilot بسلاسة تامة.

انقل ما تبنيه باستخدام GitHub Copilot وانشره على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. سيُتاح لك تطبيق أو موقع جاهز للعمل، مع مسار سلس من التطوير المحلي إلى الإنتاج. بمجرد إطلاقه، سيعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لتطبيقات Node.js، مما يوفر عليك الوقت المُستغرق في صيانة الخادم ويُتيح لك المزيد من الوقت لإصدار التحديثات. ستحصل على الموثوقية والقدرة على الحفاظ على استقرار بنيتك التحتية مع ازدياد حجم الزيارات.