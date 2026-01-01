استضافة Github copilot
انشر التطبيقات المبنية باستخدام GitHub Copilot بشكل أسرع
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر واحد، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام GitHub Copilot على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل جميع الباقات ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لذا يمكنك تجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
قم ببناء تطبيقات Ship Copilot بسلاسة تامة.
انقل ما تبنيه باستخدام GitHub Copilot وانشره على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. سيُتاح لك تطبيق أو موقع جاهز للعمل، مع مسار سلس من التطوير المحلي إلى الإنتاج. بمجرد إطلاقه، سيعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لتطبيقات Node.js، مما يوفر عليك الوقت المُستغرق في صيانة الخادم ويُتيح لك المزيد من الوقت لإصدار التحديثات. ستحصل على الموثوقية والقدرة على الحفاظ على استقرار بنيتك التحتية مع ازدياد حجم الزيارات.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Github Copilot
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Github copilot.
ماذا تعني خدمة استضافة GitHub Copilot؟
يعني ذلك استضافة تطبيق Node.js الذي أنشأته باستخدام GitHub Copilot ليتمكن من العمل في بيئة الإنتاج وخدمة المستخدمين الحقيقيين. يساعدك GitHub Copilot في كتابة الكود، بينما تتولى Hostinger تشغيل التطبيق وإدارة بيئة التشغيل وإبقائه متاحًا عبر الإنترنت.
ما الفرق بين استضافة GitHub Copilot واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تتولى إدارة الخادم وإعداد Node.js والتحديثات وإدارة العمليات بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار هذه الجوانب نيابةً عنك، مما يجعل استضافة GitHub Copilot أقرب إلى النشر والتشغيل منها إلى إدارة الخادم الكاملة.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك الاستمرار في استخدام المستودعات الخاصة للتحكم في المصدر ودفع التحديثات بشكل طبيعي.
ماذا يحدث إذا حصل تطبيقي الذي تم إنشاؤه باستخدام GitHub Copilot على الكثير من الزيارات؟
يستمر تطبيقك بالعمل، ولكن تبقى حدود الخطة سارية، لذا قد يتطلب الاستخدام المكثف المستمر ترقية الخطة. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد، ولكن يُنصح باختيار خطة تتناسب مع استخدامك المتوقع.
كيف يمكنني نقل تطبيق من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ارفع التطبيق إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فقم بتحديث أي متغيرات بيئية وإعدادات قاعدة البيانات وسجلات النطاق، ثم اختبر نسخة الإنتاج.