استضافة غاتسبي
انشر مواقع Gatsby في دقائق، وليس ساعات
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة Gatsby
استضف تطبيق Gatsby الخاص بك بثقة على استضافة Node.js موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
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غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
صُممت لأداء غاتسبي
انشر موقع Gatsby الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ارفع الكود، وستُقدَّم صفحاتك الثابتة ومنطق التطبيق من بيئة تشغيل جاهزة لمشاريع JavaScript الحديثة. يبقى مشروعك على بنية تحتية مُدارة، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع. هذا يعني تقليل مهام النشر التي تحتاج إلى إدارتها، وتخصيص المزيد من الوقت لبناء ميزات يستفيد منها المستخدمون فعليًا.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة غاتسبي
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Gatsby.
ما الذي يستضيفه Gatsby، ولماذا يُعدّ ذلك مهمًا لمواقع الإنتاج؟
تعني استضافة Gatsby نشر تطبيق أو موقع Gatsby على بيئة تشغيل تُشغّل الواجهة الأمامية المُولّدة وتدعم مكونات Node.js التي قد يحتاجها مشروعك. وهذا مهم لأن استضافة الإنتاج تتولى مسؤولية استمرارية التشغيل، وقابلية التوسع، والنشر، مما يُغنيك عن تشغيل كل شيء من جهازك المحلي.
كيف تختلف استضافة Gatsby عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة الخادم، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Gatsby المُدارة، فتتولى المنصة إدارة وقت التشغيل وعملية النشر نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق بدلاً من إعداد الخادم.
هل يمكنني نشر تطبيق Gatsby من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي ترغب باستخدامه. يمكن نشر التحديثات من عمليات الدفع المستقبلية بنفس طريقة النشر من المستودع العام.
هل هناك حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Gatsby؟
توجد حدودٌ مُحددةٌ للموارد وحجم البيانات في الخطة، وإذا تجاوز مشروعك هذه الحدود، فستحتاج إلى الترقية بدلاً من دفع رسوم إضافية عشوائية. راجع تفاصيل الخطة لمعرفة الحدود الحالية قبل إطلاق مشروعك على نطاق واسع.
كيف يمكنني نقل موقع Gatsby من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
قم بربط مشروع Gatsby من مستودع Git الخاص بك أو ارفع مصدر البناء، ثم انشره على Hostinger. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فقم بتحديث متغيرات البيئة وإعدادات النطاق، ثم تحقق من تطابق البناء ووقت التشغيل مع إعداداتك الحالية.