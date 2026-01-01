من أفكار تصميم المواقع إلى المواقع الحية

حوّل مشروع Framer الخاص بك إلى تطبيق Node.js مباشر دون أي تعقيدات في النشر. ما عليك سوى رفع الكود، وسيتولى Hostinger تشغيله وإعداده، لينتقل موقعك أو تطبيقك من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة الإنتاج بسلاسة ودون أي جهد يدوي يُذكر. يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استمرارية التشغيل وأداء ثابت حتى مع تغيرات حركة المرور. هذا يُسهّل عليك إصدار التحديثات دون الحاجة إلى تخصيص وقت لصيانة الخوادم.