استضافة فاستيفاي
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بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار فاستيفاي بسيطة، بدون رسوم خفية
استضف تطبيق Fastify الخاص بك بثقة على استضافة Node.js موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
استضافة فاستيفاي بدون اختناقات
انشر تطبيق Fastify الخاص بك بإعدادات تُبسط عملية الانتقال من كتابة الكود إلى الإنتاج. ارفع مشروعك، وشغّل بيئة Node.js، وابدأ تشغيل واجهات برمجة التطبيقات أو مواقع الويب دون الحاجة إلى تخصيص إعدادات الخادم. يبقى تطبيقك على استضافة مُدارة مصممة لضمان الموثوقية، مما يُسهّل التعامل مع نمو حركة المرور والصيانة الدورية. هذا يُوفر لك عملية نشر أكثر سلاسة ووقتًا أطول للتركيز على المسارات والمنطق والميزات الأساسية.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Fastify
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Fastify.
ما هي خدمة استضافة Fastify ولماذا أحتاجها؟
تعني استضافة Fastify تشغيل تطبيق Fastify على بيئة خادم تدعم Node.js، والتبعيات، وعملية بدء تشغيل التطبيق. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الكود الخاص بك يحتاج إلى مكان يعمل باستمرار، ويتعامل مع الطلبات، ويبقى متاحًا في بيئة الإنتاج.
كيف تختلف استضافة Fastify عن استضافة VPS العادية؟
مع خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والخادم الوكيل العكسي، والتحديثات بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js الخاصة بنا لتطبيق Fastify، فسيتم التعامل مع هذه المهام على مستوى الخادم نيابةً عنك، مما يتيح لك نشر التطبيق دون الحاجة إلى إدارة الجهاز بالكامل.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لتطبيق Fastify الخاص بي؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك سحب التحديثات من Git تمامًا كما تفعل مع المستودع العام.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لتطبيقات Fastify؟
تتضمن الخطط حدودًا محددة للموارد، لذا إذا تجاوز تطبيق Fastify الخاص بك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام العادي، ولكن قد يؤثر استمرار حركة البيانات فوق سعة خطتك على الأداء.
كيف يمكنني نقل تطبيق Fastify الخاص بي من جهاز محلي أو من مضيف آخر؟
ارفع مشروع Fastify الخاص بك إلى GitHub أو قم بتحميله، ثم اربطه بـ Hostinger وقم بتعيين أمر التشغيل ومتغيرات البيئة. إذا كان تطبيقك يعمل بالفعل محليًا باستخدام Node.js، فعادةً ما تكون عملية النشر بسيطة.