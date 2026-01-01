استضافة فاستيفاي بدون اختناقات

انشر تطبيق Fastify الخاص بك بإعدادات تُبسط عملية الانتقال من كتابة الكود إلى الإنتاج. ارفع مشروعك، وشغّل بيئة Node.js، وابدأ تشغيل واجهات برمجة التطبيقات أو مواقع الويب دون الحاجة إلى تخصيص إعدادات الخادم. يبقى تطبيقك على استضافة مُدارة مصممة لضمان الموثوقية، مما يُسهّل التعامل مع نمو حركة المرور والصيانة الدورية. هذا يُوفر لك عملية نشر أكثر سلاسة ووقتًا أطول للتركيز على المسارات والمنطق والميزات الأساسية.