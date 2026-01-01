استضافة Express.js

استضافة Expressjs
قم بتشغيل تطبيقات Express.js في بيئة الإنتاج بكل سهولة
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة بسيطة لـ Express.js، وأسعار شهرية واضحة
قم بتشغيل تطبيقات Express.js وواجهات برمجة التطبيقات على بنية تحتية موثوقة، مع الثقة في النشر مع العلم أن كل خطة تتضمن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
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Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
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استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
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تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
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الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
تشغيل واجهات برمجة تطبيقات Express.js بدون اختناقات
انشر واجهات برمجة تطبيقات Express.js وتطبيقات الويب الخاصة بك دون الحاجة إلى إعداد الخادم. ما عليك سوى رفع الكود، وستوفر لك خدمة استضافة Node.js لدينا مسارًا سلسًا للإنتاج، بحيث تعمل عمليات التوجيه والبرمجيات الوسيطة ومعالجة الطلبات كما هو متوقع في مشروعك. يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان استمرارية التشغيل وأداء متوقع. هذا يعني وقتًا أقل للصيانة ووقتًا أطول لتطوير الميزات، حتى مع ازدياد حجم الزيارات.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Expressjs
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Expressjs.
ما هي خدمة استضافة Express.js، ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة Express.js بيئة تشغيل لنشر تطبيقات Express وتشغيلها على خادم مباشر. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن تطبيقك يحتاج إلى تهيئة Node.js ومعالجة العمليات والوصول إلى الشبكة بشكل صحيح قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إليه.
كيف تختلف استضافة Express.js عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، والتحديثات الأمنية، ومدير العمليات بنفسك. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فيتم إعداد الخادم نيابةً عنك، لذا فإن استضافة Express.js تركز على تطبيقك، وليس على إدارة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص على Hostinger؟
نعم. يمكنك ربط حسابك على GitHub، ومنح الإذن بالوصول إلى المستودع الخاص، ثم النشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكن سحب التحديثات تلقائيًا من ذلك المستودع.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية لتطبيقات Express.js؟
إذا تجاوز تطبيقك الموارد المشمولة في خطتك، فقد يتأثر الأداء وقد تحتاج إلى الترقية. لا تفرض هوستينجر رسومًا إضافية مفاجئة على زيادة حركة البيانات في استضافة Node.js.
كيف يمكنني نقل تطبيق Express.js من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
يمكنك نشر تطبيقك من مستودع Git أو تحميله، وتحديد إصدار Node.js وأمر التشغيل، وتوجيه نطاقك إليه. إذا كان تطبيقك يعمل محليًا بالفعل، فإن عملية النقل عادةً ما تقتصر على خطوة تهيئة ونشر، وليست إعادة كتابة كاملة.