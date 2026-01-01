استضافة دوكوسورس

استضافة Docusaurus
انشر مواقع Docusaurus في دقائق، وليس ساعات
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة لاستضافة Docusaurus
استضف موقع Docusaurus الخاص بك بثقة تامة على استضافة Node.js موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. تشمل جميع الباقات ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتجربتها دون أي مخاطرة.
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5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
مصمم خصيصًا لوثائق Docusaurus القابلة للتوسع
انشر موقع Docusaurus الخاص بك على استضافة Node.js دون أي إعدادات إضافية. ما عليك سوى تحميل تطبيق التوثيق، وسيتولى Hostinger تشغيله، ليصبح موقعك جاهزًا لعرض الصفحات بسلاسة وسلاسة. كما يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان الموثوقية، مما يوفر عليك الوقت المُستغرق في صيانة الخادم ويُتيح لك المزيد من الوقت لتحديث المحتوى. هذا يوفر لفريقك بيئة مستقرة للتوثيق تُواكب نمو موقعك.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Docusaurus
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Docusaurus.
ما الذي يستضيفه موقع Docusaurus؟
تعني استضافة Docusaurus نشر موقع تم إنشاؤه باستخدام Docusaurus على بيئة Node.js مباشرة، ليتمكن المستخدمون من الوصول إليه عبر الإنترنت. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن موقع التوثيق أو المدونة أو المشروع الخاص بك يحتاج إلى بيئة تشغيل خادم وعملية نشر مستقرة، وليس مجرد تطوير محلي.
كيف تختلف خدمة استضافة Docusaurus عن خدمة استضافة VPS العادية؟
مع خادم افتراضي خاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، وبدء تشغيل العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع استضافة Hostinger لـ Node.js لموقع Docusaurus، فتتم إدارة وقت التشغيل وإعداد النشر نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على الموقع بدلاً من صيانة الخادم.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص باستخدام Docusaurus؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكن لعمليات الدفع إلى هذا الفرع أن تُفعّل التحديثات بنفس طريقة المستودع العام.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية لمواقع Docusaurus؟
يرتبط حجم الزيارات بحدود خطة الاستضافة الخاصة بك، وإذا تجاوز موقع Docusaurus هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. نحن لا نخفي رسوم تجاوز الحد المسموح به وراء عبارات مبهمة، لذا يُرجى مراجعة حدود الخطة قبل الإطلاق.
كيف يمكنني نقل موقع Docusaurus الخاص بي من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ضع الموقع في مستودع Git، وقم بربطه بـ Hostinger، ثم انشر الفرع الذي يحتوي على نسخة الإنتاج. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، فقم بتوجيه نطاقك بعد النشر وتأكد من تطابق إعدادات البناء مع إعداداتك الحالية.