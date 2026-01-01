قم بشحن ما تبنيه باستخدام الذكاء الاصطناعي للمؤشر، بشكل أسرع

انقل تطبيقاتك التي تُنشئها باستخدام Cursor AI من ملفات محلية إلى بيئة Node.js مباشرة دون تغيير سير عملك. ارفع الكود، وسيتولى Hostinger عملية الإعداد، ليصبح مشروعك جاهزًا للتشغيل بسلاسة وبخطوات نشر أقل. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع. هذا يُسهّل عليك الانتقال من النموذج الأولي إلى الإنتاج، بينما تُركّز أنت على الكود في محرر النصوص.