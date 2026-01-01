استضافة المؤشر
انشر التطبيقات المبنية باستخدام تقنية Cursor AI في دقائق
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أسعار بسيطة، بدون رسوم خفية
انشر التطبيقات التي تُنشئها باستخدام Cursor AI على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. تشمل كل باقة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، لتتمكن من تجربتها بثقة.
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50 مواقع الويب
2 نواة CPU
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50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
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غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
قم بشحن ما تبنيه باستخدام الذكاء الاصطناعي للمؤشر، بشكل أسرع
انقل تطبيقاتك التي تُنشئها باستخدام Cursor AI من ملفات محلية إلى بيئة Node.js مباشرة دون تغيير سير عملك. ارفع الكود، وسيتولى Hostinger عملية الإعداد، ليصبح مشروعك جاهزًا للتشغيل بسلاسة وبخطوات نشر أقل. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مُصممة خصيصًا لأحمال عمل Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقابلية التوسع. هذا يُسهّل عليك الانتقال من النموذج الأولي إلى الإنتاج، بينما تُركّز أنت على الكود في محرر النصوص.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة المؤشر
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Cursor.
ماذا يعني استضافة التطبيقات المبنية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Cursor؟
يعني ذلك نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته في Cursor AI على خادم مباشر حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه. هذا مهم لأن Cursor AI يساعدك في كتابة التعليمات البرمجية، لكن الاستضافة هي ما يضمن استمرار تشغيل التطبيق في بيئة الإنتاج.
كيف تختلف استضافة المؤشر عن استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وبيئة تشغيل Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار أعمال الخادم نيابةً عنك، لتتمكن من التركيز على التطبيق المُطوّر باستخدام Cursor AI.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لمشروع Cursor AI الخاص بي؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكنك إبقاء المستودع خاصًا طوال العملية.
هل توجد حدود لحركة البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة المؤشر؟
تتضمن خطتك كمية محددة من الموارد، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الكمية، فستحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة على الاستخدام الزائد، ولكن قد يتطلب الاستخدام المرتفع المستمر خطة أكبر.
كيف يمكنني نقل مشروع Cursor AI من مضيف محلي أو مضيف آخر إلى Hostinger؟
ارفع مشروعك إلى GitHub أو حمّل الكود، ثم اربطه بـ Hostinger وانشر تطبيق Node.js. إذا كنت تنقل التطبيق من مضيف آخر، فاستخدم نفس إعدادات التطبيق ومتغيرات البيئة وأوامر البناء في النشر الجديد.