استضافة Continue.dev
قم ببناء تطبيقاتك باستخدام Continue.dev، وانشرها على Hostinger.
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء منE£139/الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
سعر شهري واحد، بدون رسوم خفية
اختر الخطة التي تناسب سير عملك واستضف Continue.dev بثقة. تمتع بأداء موثوق، وإعداد سهل، وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
انشر ما تبنيه باستخدام Continue.dev بشكل أسرع
انقل مشروعك الذي تبنيه باستخدام Continue.dev من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون تغيير سير عملك. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لتطبيقك من التطوير المحلي إلى بيئة التشغيل، مما يتيح لك نشر المشروع الذي كنت تعمل على تحسينه ومواصلة العمل باستخدام التقنيات التي تتقنها. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع ضمان استمرارية التشغيل وقدرة استيعابية عالية لحركة البيانات المتزايدة. هذا يعني قضاء وقت أقل في إعداد الخادم وصيانته، ووقتًا أطول في إطلاق الميزات وتحسين المنتج.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Continue.dev
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات الاستضافة من Continue.dev.
ما هي خدمة الاستضافة Continue.dev؟
تُعدّ خدمة الاستضافة Continue.dev بيئة مُدارة لتشغيل وربط Continue.dev بتطبيقاتك وأدواتك وموفري النماذج. فهي تُساعدك على النشر بشكل أسرع دون الحاجة إلى التعامل مع إعداد الخادم أو التحديثات أو الصيانة الأساسية بنفسك.
ما الفرق بين استضافة Continue.dev واستضافة VPS؟
يمنحك الخادم الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً بالخادم، لكنك تتولى إدارة الإعداد والأمان والتوسع والتحديثات. أما استضافة Continue.dev فهي أبسط: فهي مُهيأة مسبقًا للخدمة، مما يُتيح لك البدء بسرعة أكبر وبجهد يدوي أقل.
هل يمكنني نشر مستودعات GitHub الخاصة؟
نعم. تدعم خدمة الاستضافة Continue.dev مستودعات GitHub الخاصة، لذا يمكنك ربط التعليمات البرمجية الخاصة بك بشكل آمن والحفاظ على المشاريع الداخلية محمية أثناء النشر.
هل هناك حدود لحركة المرور أو رسوم تجاوزها؟
قد تتضمن الخطط حدودًا للموارد بناءً على الاستخدام. إذا احتاج تطبيقك إلى سعة أكبر، يمكنك الترقية قبل الوصول إلى الحدود المحددة بدلاً من دفع رسوم إضافية غير متوقعة.
ما مدى صعوبة عملية الترحيل أو الإعداد الأولي؟
الإعداد سهل وبسيط ومصمم للمستخدمين التقنيين. إذا كنت تنتقل من مضيف آخر، يمكنك نقل مشروعك عن طريق ربط مستودعك، وتكوين بيئتك، ونشره في بضع خطوات.