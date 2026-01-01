استضافة Claude Code

انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Claude Code خلال دقائق

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
احصل على العرض الآن
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة Claude Code

أسعار بسيطة لاستضافة Claude Code

انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Claude Code على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. وتتضمن كل خطة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، حتى تتمكن من تجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

انشر مشاريع Claude Code إلى بيئة الإنتاج بشكل أسرع

انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تبنيها باستخدام Claude Code من بيئة التطوير المحلي إلى الإنتاج دون تغيير سير عملك. انشر مشروع Node.js الخاص بك، وتتولى Hostinger إدارة وقت التشغيل والنشر بحيث يكون تطبيقك جاهزًا لخدمة المستخدمين دون إعداد إضافي. بمجرد إطلاقه، يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان وقت تشغيل مستقر ومساحة للنمو. هذا يعني وقتًا أقل في صيانة الخوادم ووقتًا أطول في تحسين الكود والميزات التي قمت بنشرها بالفعل.
استضافة Claude Code

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.
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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Claude Code

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول خدمات استضافة Claude Code.
استضافة Claude Code تعني نشر تطبيقات Node.js التي تنشئها باستخدام Claude Code على خادم مباشر حتى يتمكن الآخرون من استخدامها. وهي مهمة لأن توليد الكود ليس هو نفسه استضافة الإنتاج، فما زلت بحاجة إلى بيئة تشغيل، وإدارة للعمليات، ووصول إلى الشبكة.
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وNode.js، والتحديثات، وعمليات التطبيق. أما مع استضافة Node.js من Hostinger لتطبيقات Claude Code، فتتولى المنصة إدارة طبقة الخادم، حتى تتمكن من التركيز على التطبيق ومسار النشر بدلًا من إدارة النظام.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تختاره. ويمكن سحب التحديثات من المستودع نفسه من دون جعل الكود عامًا.
تتضمن خطتك حدودًا ثابتة للموارد، وإذا زادت الزيارات عن ذلك فقد يتباطأ التطبيق أو يحتاج إلى خطة أكبر. ونحن لا نفرض رسومًا إضافية مفاجئة بسبب الزيارات الزائدة، لكن ينبغي الترقية قبل أن يؤثر الحمل المرتفع المستمر في الأداء.
ارفع المشروع إلى GitHub، ثم اربط المستودع، وانشره على Hostinger. وإذا كنت تنقله من مزوّد آخر، فحدّث أي متغيرات بيئة وإعدادات دومين، ثم اختبر التطبيق بعد أول عملية نشر.

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