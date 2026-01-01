انشر مشاريع Claude Code إلى بيئة الإنتاج بشكل أسرع

انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تبنيها باستخدام Claude Code من بيئة التطوير المحلي إلى الإنتاج دون تغيير سير عملك. انشر مشروع Node.js الخاص بك، وتتولى Hostinger إدارة وقت التشغيل والنشر بحيث يكون تطبيقك جاهزًا لخدمة المستخدمين دون إعداد إضافي. بمجرد إطلاقه، يعمل مشروعك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان وقت تشغيل مستقر ومساحة للنمو. هذا يعني وقتًا أقل في صيانة الخوادم ووقتًا أطول في تحسين الكود والميزات التي قمت بنشرها بالفعل.