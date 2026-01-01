من فكرة جديدة إلى تطبيق فعلي

انقل تطبيقك أو موقعك الذي أنشأته في Bolt.new من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون تغيير سير عملك. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر مشروعك، مما يتيح لك الانتقال من الكود المُولّد إلى تطبيق مُفعّل بإعدادات أقل. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع ضمان استمرارية الخدمة وقابلية التوسع. هذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخادم، ووقتًا أطول في تحسين المنتج الذي يراه المستخدمون.