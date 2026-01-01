استضافة بولت
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المزيد من الأدوات والقوة للنمو
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E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
من فكرة جديدة إلى تطبيق فعلي
انقل تطبيقك أو موقعك الذي أنشأته في Bolt.new من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون تغيير سير عملك. توفر لك خدمة استضافة Node.js من Hostinger مسارًا سلسًا لنشر مشروعك، مما يتيح لك الانتقال من الكود المُولّد إلى تطبيق مُفعّل بإعدادات أقل. بمجرد إطلاقه، يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة خصيصًا لـ Node.js، مع ضمان استمرارية الخدمة وقابلية التوسع. هذا يعني قضاء وقت أقل في صيانة الخادم، ووقتًا أطول في تحسين المنتج الذي يراه المستخدمون.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Bolt
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Bolt.
ما هي خدمة الاستضافة للتطبيقات المبنية باستخدام Bolt.new؟
يعني ذلك نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته في Bolt.new على خادم مباشر ليتمكن المستخدمون الحقيقيون من الوصول إليه. وهذا يمنح مشروعك بيئة تشغيل مستقرة، وبنية تحتية مُدارة، وعنوان URL عامًا بدلاً من تركه كنموذج أولي محلي.
ما الفرق بين استضافة Bolt واستضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات الأمنية، والخادم الوكيل العكسي بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، مما يتيح لك التركيز على التطبيق المبني باستخدام Bolt.new.
هل يمكنني نشر مشروع Bolt.new من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر الفرع الذي تريده. بعد ذلك، يمكنك دفع التحديثات عبر Git تمامًا كما تفعل مع أي مشروع آخر متصل.
هل توجد حدود لحجم البيانات أو رسوم إضافية لاستضافة Bolt؟
توجد حدودٌ مُحددةٌ للموارد وحجم البيانات في كل باقة، وإذا تجاوز تطبيقك هذه الحدود، فقد تحتاج إلى الترقية. لا نفرض رسومًا إضافيةً غير متوقعة على الاستخدام العادي، ولكن في حال استمرار حجم البيانات المرتفع، يُنصح باختيار باقة أكبر.
كيف يمكنني نقل مشروع Bolt.new من بيئة التطوير المحلية إلى مضيف آخر؟
ارفع المشروع إلى GitHub، واربط المستودع في Hostinger، ثم انشره على استضافة Node.js. إذا كنت تستخدم استضافة أخرى، يمكنك عادةً الاحتفاظ بنفس الكود وتعديل متغيرات البيئة أو أوامر البناء أو إعدادات بدء التشغيل فقط.