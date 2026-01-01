من فكرة على Base44 إلى تطبيق مباشر، بسرعة

انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تنشئها باستخدام Base44 من الفكرة إلى النشر المباشر من دون تغيير طريقة عملك. تمنحك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا مباشرًا إلى بيئة الإنتاج، حتى ينتقل مشروعك من البيئة المحلية إلى إعداد جاهز للمستخدمين الحقيقيين. وبمجرد تشغيله، يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة، مع تولّي نسبة التشغيل والتوسّع نيابةً عنك. وهذا يعني وقتًا أقل في التعامل مع مهام الخادم ووقتًا أكبر في تحسين الميزات، وإصلاح الأخطاء، وإطلاق التحديثات.