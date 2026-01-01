استضافة Base44

انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Base44 خلال دقائق

دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
ابتداء من139/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة base44

أسعار بسيطة لاستضافة Base44

انشر التطبيقات التي تنشئها باستخدام Base44 على استضافة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. وتتضمن كل خطة ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا، حتى تتمكن من تجربتها بثقة.
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
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احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
379
139/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦6,672⁩ (السعر العادي E£⁦18,192⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦349⁩/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
899
319/الشهر
اختر خطة
احصل على 48 شهرًا مقابل E£⁦15,312⁩ (السعر العادي E£⁦43,152⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦849⁩/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:

استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المُطبّقة. يشمل السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مُقدمًا عند إتمام الشراء السعر الشهري مضروبًا في عدد أشهر الخطة، بالإضافة إلى أي ضرائب أخرى مُطبّقة.

من فكرة على Base44 إلى تطبيق مباشر، بسرعة

انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تنشئها باستخدام Base44 من الفكرة إلى النشر المباشر من دون تغيير طريقة عملك. تمنحك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا مباشرًا إلى بيئة الإنتاج، حتى ينتقل مشروعك من البيئة المحلية إلى إعداد جاهز للمستخدمين الحقيقيين. وبمجرد تشغيله، يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة، مع تولّي نسبة التشغيل والتوسّع نيابةً عنك. وهذا يعني وقتًا أقل في التعامل مع مهام الخادم ووقتًا أكبر في تحسين الميزات، وإصلاح الأخطاء، وإطلاق التحديثات.
استضافة base44

أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي

1. إضافة مشروعك

1. إضافة مشروعك

اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.

2. النشر الفوري

2. النشر الفوري

أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها

3. الإدارة والتوسّع

3. الإدارة والتوسّع

ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.

عرض الخطط

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نشر محلي. وصول عالمي

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نشر محلي. وصول عالمي

الأسئلة الشائعة حول استضافة Base44

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول خدمات استضافة Base44.
تعني استضافة Base44 نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته باستخدام Base44 على خادم مباشر حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إليه. وتكتسب استضافة Base44 أهميتها لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل للإنتاج، وعنوان URL عام، وبنية تحتية مُدارة خارج جهازك المحلي.
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، حتى تتمكن من التركيز على التطبيق الذي أنشأته باستخدام Base44.
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريد تشغيله. وبعد ذلك، يمكن نشر التحديثات من المستودع نفسه كلما دفعت تغييرات جديدة.
إذا تجاوز تطبيقك الموارد المشمولة في خطتك، فقد يتباطأ الأداء وقد تحتاج إلى خطة أعلى. ونحن لا نخفي رسومًا إضافية على استضافة Node.js، لذلك تحقّق من حدود خطتك قبل الإطلاق إذا كنت تتوقع ارتفاعًا في الزيارات.
انشر التطبيق من مستودع GitHub الخاص بك أو ارفع ملفات المشروع، ثم اضبط متغيرات البيئة وأمر التشغيل في Hostinger. وإذا كنت تنقله من مزود آخر، فقم بتوجيه دومينك إلى التطبيق الجديد بعد التحقق.

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