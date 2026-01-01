استضافة Base44
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أسعار بسيطة لاستضافة Base44
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أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
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مجاني
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مجاني
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نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
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خصم 63%
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المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
من فكرة على Base44 إلى تطبيق مباشر، بسرعة
انقل التطبيقات والنماذج الأولية التي تنشئها باستخدام Base44 من الفكرة إلى النشر المباشر من دون تغيير طريقة عملك. تمنحك استضافة Node.js من Hostinger مسارًا مباشرًا إلى بيئة الإنتاج، حتى ينتقل مشروعك من البيئة المحلية إلى إعداد جاهز للمستخدمين الحقيقيين. وبمجرد تشغيله، يبقى تطبيقك على بنية تحتية مُدارة، مع تولّي نسبة التشغيل والتوسّع نيابةً عنك. وهذا يعني وقتًا أقل في التعامل مع مهام الخادم ووقتًا أكبر في تحسين الميزات، وإصلاح الأخطاء، وإطلاق التحديثات.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Base44
اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول خدمات استضافة Base44.
ما هي خدمة استضافة Base44 للتطبيقات المبنية باستخدام Base44؟
تعني استضافة Base44 نشر تطبيق Node.js الذي أنشأته باستخدام Base44 على خادم مباشر حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إليه. وتكتسب استضافة Base44 أهميتها لأن تطبيقك يحتاج إلى بيئة تشغيل للإنتاج، وعنوان URL عام، وبنية تحتية مُدارة خارج جهازك المحلي.
ما الفرق بين استضافة base44 واستضافة VPS العادية؟
مع خادم VPS، تتولى بنفسك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، ومدير العمليات، والتحديثات، والأمان. أما مع استضافة Node.js من Hostinger، فتُدار مهام الخادم هذه نيابةً عنك، حتى تتمكن من التركيز على التطبيق الذي أنشأته باستخدام Base44.
هل يمكنني نشر مشروع Base44 من مستودع GitHub خاص؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح صلاحية الوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريد تشغيله. وبعد ذلك، يمكن نشر التحديثات من المستودع نفسه كلما دفعت تغييرات جديدة.
ماذا يحدث إذا حصل تطبيق Base44 الخاص بي على زيارات أكثر مما تسمح به خطتي؟
إذا تجاوز تطبيقك الموارد المشمولة في خطتك، فقد يتباطأ الأداء وقد تحتاج إلى خطة أعلى. ونحن لا نخفي رسومًا إضافية على استضافة Node.js، لذلك تحقّق من حدود خطتك قبل الإطلاق إذا كنت تتوقع ارتفاعًا في الزيارات.
كيف أنقل تطبيق Base44 من بيئة التطوير المحلية أو من مزود آخر؟
انشر التطبيق من مستودع GitHub الخاص بك أو ارفع ملفات المشروع، ثم اضبط متغيرات البيئة وأمر التشغيل في Hostinger. وإذا كنت تنقله من مزود آخر، فقم بتوجيه دومينك إلى التطبيق الجديد بعد التحقق.