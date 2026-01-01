استضافة Angular

مصمم لتحسين أداء تطبيقات Angular

انشر تطبيق Angular الخاص بك على استضافة Node.js دون الحاجة إلى إعداد خادم إضافي. ما عليك سوى رفع مشروعك، وسيتولى Hostinger تشغيل التطبيق ونشره بسلاسة تامة، ليصبح موقعك أو تطبيقك جاهزًا للعمل. يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان موثوقيتها مع تغيرات حركة المرور، مما يوفر لك الوقت المُستغرق في الصيانة ويُتيح لك المزيد من الوقت لإصدار التحديثات. هذا يُسهّل عليك الانتقال من كتابة الكود إلى الإنتاج، مع استضافة لا تُعيق عملك.