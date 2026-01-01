استضافة Angular
انشر تطبيقات Angular باستخدام استضافة Node.js التي تتوسع معك
دومين مجاني لمدة سنة
بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة
شهادات SSL مُدارة مجانًا
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أسعار بسيطة لاستضافة Angular
استضف تطبيق Angular الخاص بك على بنية تحتية موثوقة مصممة خصيصًا للإنتاج. وإذا لم يكن الخيار مناسبًا، فإن ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا يمنحك راحة البال.
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50 مواقع الويب
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مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
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مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
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استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
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تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
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الأكثر شهرة
خصم 63%
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£139/الشهر
E£379
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672 (السعر العادي E£18,192). يتم التجديد بسعر E£349/الشهر.
5 تطبيقات ويب
50 مواقع الويب
2 نواة CPU
3GB RAM
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
مزايا Business:
يتضمن الموصل
مجاني
أنشئ باستخدام Node.js وPHP/HTML وووردبريس وAI Builder
دومين مجاني لمدة سنة
شهادات SSL المُدارة
مجاني
شبكة توصيل المحتوى العالمية الداخلية
مجاني
التكامل مع GitHub مع عمليات النشر التلقائية
عمليات النشر القائمة على بيئة التطوير المتكاملة
جديد
نسخ احتياطي يومي وعند الطلب
جدار حماية لتطبيق الويب
إدارة حركة المرور بواسطة روبوتات الذكاء الاصطناعي
نطاق تردّدي غير محدود
قاعدة بيانات MySQL مُدارة
خصم 65%
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£319/الشهر
E£899
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312 (السعر العادي E£43,152). يتم التجديد بسعر E£849/الشهر.
10 تطبيقات ويب
جديد
غير محدودة مواقع الويب
4 نواة CPU
4GB RAM
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
غير محدودة صندوق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا خطة Business، بالإضافة إلى:
استمتع بأولوية الدعم من الخبراء 24/7
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
تعامل بشكل رائع مع ذروة الزيارات عبر تعزيز الأداء لمدة أسبوع/ شهر
أداء أفضل لقاعدة البيانات وحدود اتصال أعلى
مصمم لتحسين أداء تطبيقات Angular
انشر تطبيق Angular الخاص بك على استضافة Node.js دون الحاجة إلى إعداد خادم إضافي. ما عليك سوى رفع مشروعك، وسيتولى Hostinger تشغيل التطبيق ونشره بسلاسة تامة، ليصبح موقعك أو تطبيقك جاهزًا للعمل. يعمل تطبيقك على بنية تحتية مُدارة مصممة لضمان موثوقيتها مع تغيرات حركة المرور، مما يوفر لك الوقت المُستغرق في الصيانة ويُتيح لك المزيد من الوقت لإصدار التحديثات. هذا يُسهّل عليك الانتقال من كتابة الكود إلى الإنتاج، مع استضافة لا تُعيق عملك.
أرسل الكود الخاص بك، وسنتولى الباقي
1. إضافة مشروعك
اربط GitHub، أو ارفع ملف ZIP، أو انشر مباشرة من مساعد الكود AI. يُكتشف إطار العمل تلقائيًا، وتُدار أوامر البناء، لتصبح جاهزًا للنشر.
2. النشر الفوري
أطلق تطبيق الويب الخاص بك خلال ثوانٍ. الخوادم، والأمان، والتوسّع، كلها مُعتنى بها
3. الإدارة والتوسّع
ابقَ متحكمًا بثقة وتوسّع بسهولة. راقب الأداء، واربط الدومينات، وأعِد النشر تلقائيًا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة Angular
احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة Angular.
ما هي خدمة استضافة Angular، ولماذا أحتاجها؟
تُعدّ استضافة Angular بيئة الإنتاج التي يعمل عليها تطبيق أو موقع Node.js الذي أنشأته باستخدام Angular، حيث يُتاح للمستخدمين الحقيقيين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنك تحتاج إلى خادم قادر على إدارة النشر، والتبعيات التشغيلية، والتوجيه، وضمان استمرارية العمل خارج جهازك المحلي.
كيف تختلف استضافة Angular عن استضافة VPS العادية؟
مع خدمة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، يمكنك إدارة نظام التشغيل، وإصدار Node.js، وإدارة العمليات، والتحديثات، والأمان بنفسك. أما مع خدمة استضافة Node.js من Hostinger، فتتولى المنصة إدارة طبقة الخادم، مما يتيح لك نشر تطبيق Angular الخاص بك دون الحاجة إلى صيانة الجهاز بالكامل.
هل يمكنني نشر مستودع GitHub خاص لتطبيق Angular الخاص بي؟
نعم. اربط حسابك على GitHub، وامنح الإذن بالوصول إلى المستودع الخاص، ثم انشر من الفرع الذي تريده. يمكن سحب التحديثات من نفس المستودع الخاص بعد كل عملية دفع.
ماذا يحدث إذا حصل موقع Angular الخاص بي على عدد زيارات يفوق ما تسمح به خطتي؟
إذا تجاوز حجم البيانات المسموح به في خطتك، فقد يتم تقييد الطلبات أو قد يتراجع الأداء إلى حين الترقية. لا تُخفي هوستينجر هذا الأمر وراء فواتير غير واضحة بشأن تجاوز الحد المسموح به؛ فالسعة مرتبطة بالخطة التي تختارها.
كيف يمكنني نقل تطبيق Angular من بيئة التطوير المحلية إلى خادم آخر؟
ارفع مشروعك إلى GitHub أو استورد الكود الموجود، ثم اربط المستودع في Hostinger وانشره. إذا كنت تنقل المشروع من مضيف آخر، فوجه نطاقك إلى التطبيق الجديد بعد النشر، وتحقق من متغيرات البيئة وإعدادات البناء.