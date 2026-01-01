Marketing app templates

Turundusrakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad planeerida, luua ja hallata turundustegevusi – alates sotsiaalmeedia ajakavadest ja sisukalendritest kuni UTM-i koostajate ja ajaveebipostituste generaatoriteni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja – oma turundustööriistade loomiseks.