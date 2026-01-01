Marketing app templates

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Hostingeri mallide KKK

Turundusrakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad planeerida, luua ja hallata turundustegevusi – alates sotsiaalmeedia ajakavadest ja sisukalendritest kuni UTM-i koostajate ja ajaveebipostituste generaatoriteni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja – oma turundustööriistade loomiseks.

Turundusrakenduste malle saab kasutada sotsiaalmeedia ajakavade, sisukalendrite, UTM-i koostajate, ajaveebipostituste generaatorite, reklaamitekstide generaatorite, e-posti järjestuste koostajate ja muu loomiseks. Need sobivad nii teie enda turundustegevuste haldamiseks kui ka klientidele turundustööriistade loomiseks ja pakkumiseks.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saad luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovid. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui AI aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Turundustööriistad on eriti väärtuslikud ettevõtetele ja vabakutselistele, kes peavad oma töövoogu sujuvamaks muutma – kasutama neid oma turundustegevuste jaoks ja lõpetama kallite kolmandate osapoolte tööriistade eest maksmise või viima asja veelgi kaugemale ja pakkuma oma rakendust klientidele tasulise teenusena, lisades seeläbi oma ettevõttele uue tuluallika.

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