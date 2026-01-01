Entertainment app templates

Meelelahutusrakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis lõbustavad, kaasavad ja rõõmustavad kasutajaid – alates viktoriinidest ja viktoriinidest kuni viiruslike kogemuste ja interaktiivsete jutuvestmisvahenditeni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja – oma meelelahutusrakenduste loomiseks.