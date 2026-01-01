Kõik mallidVeebilehedRakendusedUudiskirjad

Fitness- ja spordirakenduste mallid

Olenemata sellest, kas soovite jälgida oma koolitust või käivitada klientidele treeningrakenduse, alustage kohandatavate mallidega – ja looge täpselt see, mida vajate, kiiremini.
Tootlikkus
Rahandus
AI ja loomingulised tööriistad
Generaatorid
Kalkulaatorid ja konverteerijad
More
All templates
Personal training app

Personal training app

Personal training app (yoga)

Personal training app (yoga)

Hostingeri mallide KKK

Fitness- ja spordirakenduste mallid on eelnevalt loodud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel treenida, edusamme jälgida ja oma treeningueesmärke saavutada – alates treeninguplaneerijatest ja aktiivsuse jälgijatest kuni treeneritööriistade ja toitumisjuhenditeni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult teie vajadustele vastavaks kohandada, nii et saate luua oma treening- ja sporditööriistu ilma kodeerimise või tehnilise seadistuseta.

Fitness- ja spordirakenduste malle saab kasutada treeninguplaneerijate, aktiivsusmonitoride, treeninglogide, treenerirakenduste, toitumisjuhendite, isiklike rekordite jälgijate, spordimeeskondade mänedžeride ja muu loomiseks. Need sobivad nii personaaltreeninguks kui ka klientidele või publikule treeningvahendite loomiseks ja pakkumiseks.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. Treeningvahendid on inimeste seas, kes soovivad oma sooritust parandada ja eesmärke saavutada, väga nõutud. Kasutage neid oma treeninguteks ja lõpetage kallite treeningrakenduste eest maksmine – või minge kaugemale ja pakkuge oma treeningrakendust klientidele tasulise teenusena ning teenige oma treeningkogemusest raha.

Ei leia vajalikku malli?

Loo Horizonsiga
Loo täisfunktsionaalseid veebilehti ja -rakendusi lihtsalt AI-ga vesteldes.

Meeldib, mida näed?

Avastamist on veel palju. Sirvi meie täielikku Hostingeri mallide kogu.
Avasta kõik mallid
Meeldib, mida näed?

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.