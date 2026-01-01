Fitness- ja spordirakenduste mallid on eelnevalt loodud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel treenida, edusamme jälgida ja oma treeningueesmärke saavutada – alates treeninguplaneerijatest ja aktiivsuse jälgijatest kuni treeneritööriistade ja toitumisjuhenditeni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult teie vajadustele vastavaks kohandada, nii et saate luua oma treening- ja sporditööriistu ilma kodeerimise või tehnilise seadistuseta.