CRM app templates
Hostingeri mallide KKK
Mis on CRM-rakenduste mallid?
CRM-rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad hallata kliendisuhteid, jälgida müügivihjeid ja korraldada müügitegevusi – alates kontaktihalduritest ja tehingute jälgijatest kuni kliendiportaalide ja müügi juhtpaneelideni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult kohandada vastavalt teie ettevõtte vajadustele, nii et saate luua oma CRM-lahenduse ilma kodeerimise või tehnilise seadistamiseta.
Milliseid CRM-rakendusi saan nende mallide abil luua?
CRM-malle saab kasutada kontaktihaldurite, müügivihjete jälgimise süsteemide, müügikanalite, kliendiportaalide, tehingute juhtpaneelide, järelmeeldetuletuste tööriistade ja muu loomiseks. Need sobivad nii teie enda kliendisuhete haldamiseks kui ka klientidele CRM-lahenduste loomiseks ja pakkumiseks.
Kas malli abil CRM-rakenduse loomiseks on vaja programmeerimisalaseid teadmisi?
Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.
Kui kiiresti saan CRM-malli abil rakenduse luua?
Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.
Kas ma saan oma loodud CRM-rakendusi monetiseerida?
Jah. CRM-tööriistad on väikeettevõtete ja vabakutseliste seas väga nõutud, kuna nad vajavad lihtsat viisi oma klientide haldamiseks. Looge oma CRM ja lõpetage kallite platvormide eest maksmine – või minge kaugemale ja pakkuge oma kohandatud CRM-i klientidele tasulise teenusena, lisades oma ettevõttele uue tuluallika.