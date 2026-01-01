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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Hostingeri mallide KKK

CRM-rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad hallata kliendisuhteid, jälgida müügivihjeid ja korraldada müügitegevusi – alates kontaktihalduritest ja tehingute jälgijatest kuni kliendiportaalide ja müügi juhtpaneelideni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult kohandada vastavalt teie ettevõtte vajadustele, nii et saate luua oma CRM-lahenduse ilma kodeerimise või tehnilise seadistamiseta.

CRM-malle saab kasutada kontaktihaldurite, müügivihjete jälgimise süsteemide, müügikanalite, kliendiportaalide, tehingute juhtpaneelide, järelmeeldetuletuste tööriistade ja muu loomiseks. Need sobivad nii teie enda kliendisuhete haldamiseks kui ka klientidele CRM-lahenduste loomiseks ja pakkumiseks.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. CRM-tööriistad on väikeettevõtete ja vabakutseliste seas väga nõutud, kuna nad vajavad lihtsat viisi oma klientide haldamiseks. Looge oma CRM ja lõpetage kallite platvormide eest maksmine – või minge kaugemale ja pakkuge oma kohandatud CRM-i klientidele tasulise teenusena, lisades oma ettevõttele uue tuluallika.

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