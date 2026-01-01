CRM app templates

CRM-rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad hallata kliendisuhteid, jälgida müügivihjeid ja korraldada müügitegevusi – alates kontaktihalduritest ja tehingute jälgijatest kuni kliendiportaalide ja müügi juhtpaneelideni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult kohandada vastavalt teie ettevõtte vajadustele, nii et saate luua oma CRM-lahenduse ilma kodeerimise või tehnilise seadistamiseta.