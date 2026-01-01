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Haridusrakenduste mallid

Olenemata sellest, kas soovite luua isikliku õppevahendi või käivitada oma õpilastele tasulise õppeplatvormi, alustage kohandatavatest mallidest – ja jõudke ideest toimivate rakendusteni minutitega.
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Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

Hostingeri mallide KKK

Haridusrakenduste mallid on eelnevalt loodud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel õppida, harjutada ja uusi oskusi arendada – alates viktoriinikoostajatest ja õppekaartide tööriistadest kuni keeleõpperakenduste ja kursuste platvormideni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma õpperakendusi ja haridusvahendeid.

Haridusrakenduste malle saab kasutada viktoriinigeneraatorite, õppekaartide tööriistade, keeleõpperakenduste, viktoriinide mängude, õppeplaanide koostajate, kursuseplatvormide ja muu loomiseks. Need sobivad nii isiklikeks õppeprojektideks kui ka õppevahendite loomiseks ja pakkumiseks õpilastele, kogukondadele või klientidele.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. Haridusvahendid sobivad hästi monetiseerimiseks – inimesed on nõus maksma tööriistade eest, mis neil tõeliselt õppimist aitavad. Kui teie rakendus on avaldatud, saate juurdepääsu eest tasu küsida, ühendada Google AdSense'iga või pakkuda seda tasulise ressursina oma õpilastele, publikule või klientidele täiendava tuluallikana.

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