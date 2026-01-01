Haridusrakenduste mallid on eelnevalt loodud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel õppida, harjutada ja uusi oskusi arendada – alates viktoriinikoostajatest ja õppekaartide tööriistadest kuni keeleõpperakenduste ja kursuste platvormideni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma õpperakendusi ja haridusvahendeid.