Finantsrakenduste mallid

Hostingeri AI Builderi mallid pakuvad valmisstruktuuri, mida saate vastavalt oma vajadustele kohandada. Saate muuta kujundust, funktsioone kohandada, uusi funktsioone lisada või elemente eemaldada, lihtsalt tehisintellektilt juhiseid küsides. See lihtsustab malli kohandamist teie konkreetsele kasutusjuhtumile – olenemata sellest, kas loote armatuurlauda, ​​sisemist tööriista, broneerimissüsteemi või muud tüüpi veebirakendust.

Kui teil on vaja muuta ainult teksti või koodi, saate seda teha otse ilma sõnumikrediite kasutamata.

Hostingeri AI Builderit saate kasutada ka oma rakenduse või saidi uute versioonide loomiseks või keerukamate muudatuste tegemiseks, kui teil on piisavalt sõnumikrediite. Kirjeldage lihtsalt muudatusi, mida soovite teha, tehisintellekti veebirakenduste ehitajale saadetud sõnumis.