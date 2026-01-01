Tervise- ja ilurakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel jälgida, parandada ja hallata oma füüsilist ja vaimset heaolu – alates aktiivsusmonitoridest ja toidukorra planeerijatest kuni vaimse tervise päevikute ja KMI kalkulaatoriteni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult teie vajadustele vastavaks kohandada, nii et saate luua oma tervise- ja ilutööriistu ilma kodeerimise või tehnilise seadistuseta.