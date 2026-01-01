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Tervise- ja ilurakenduste mallid

Olenemata sellest, kas soovite jälgida oma treeninguid või käivitada oma kogukonnale tasulise heaolu tööriista, alustage kohandatavate mallidega – ja viige oma ideed kiiremini ellu.
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Hostingeri mallide KKK

Tervise- ja ilurakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel jälgida, parandada ja hallata oma füüsilist ja vaimset heaolu – alates aktiivsusmonitoridest ja toidukorra planeerijatest kuni vaimse tervise päevikute ja KMI kalkulaatoriteni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult teie vajadustele vastavaks kohandada, nii et saate luua oma tervise- ja ilutööriistu ilma kodeerimise või tehnilise seadistuseta.

Tervise- ja ilurakenduste malle saab kasutada fitness-jälgijate, kaloriloendurite, toidukorra planeerijate, treeninggeneraatorite, vaimse tervise päevikute, unejälgijate, meditatsioonijuhendite ja muu loomiseks. Need sobivad nii isiklikuks kasutamiseks kui ka heaolu tööriistade loomiseks ja pakkumiseks oma klientidele või publikule.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. Tervise- ja ilutarvikud on oma elustiili parandamiseks soovivate inimeste seas väga nõutud. Kasutage neid oma tervise jälgimiseks ja lõpetage kallite heaolurakenduste eest maksmine – või minge kaugemale ja pakkuge oma rakendust klientidele tasulise teenusena, lisades oma ettevõttele uue tuluallika.

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