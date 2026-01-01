Calculator and converter app templates

Kalkulaatori ja konverteri rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis teevad kasutaja sisendi põhjal arvutusi, teisendusi ja hinnanguid – alates hüpoteeklaenu kalkulaatoritest ja KMI tööriistadest kuni ühikute ja temperatuuride konverteriteni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma kalkulaatori ja konverteri tööriistu.