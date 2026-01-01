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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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BMI calculator (clean)

BMI calculator (clean)

Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Hostingeri mallide KKK

Kalkulaatori ja konverteri rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis teevad kasutaja sisendi põhjal arvutusi, teisendusi ja hinnanguid – alates hüpoteeklaenu kalkulaatoritest ja KMI tööriistadest kuni ühikute ja temperatuuride konverteriteni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma kalkulaatori ja konverteri tööriistu.

Kalkulaatori ja konverteri rakenduste malle saab kasutada hüpoteeklaenu kalkulaatorite, KMI jälgijate, kaloriloendurite, kasumimarginaali kalkulaatorite, hinnapakkumise tööriistade, ühikute teisendajate, temperatuuri muundurite ja muu loomiseks. Need sobivad nii isiklikuks kasutamiseks kui ka kasulike tööriistade manustamiseks oma veebisaidile või nende loomiseks oma klientidele.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. Kalkulaatorid ja konverteritööriistad on ühed kõige tõhusamad viisid olemasoleva veebisaidi kaasatuse suurendamiseks – need annavad külastajatele põhjuse kauemaks jääda ja tagasi tulla. Hostinger AI Builderiga saate luua ja manustada oma kalkulaatori tööriista ilma kolmandate osapoolte lahenduste eest maksmata.

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