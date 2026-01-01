Generator app templates

Generaatori rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis toodavad sisu, ideid või väljundeid kasutaja sisendi põhjal – alates nimegeneraatoritest ja biograafiakirjutajatest kuni ideetööriistade ja sisuloojateni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma generaatortööriistu.