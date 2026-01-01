Kõik mallidVeebilehedRakendusedUudiskirjad

Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
Tootlikkus
Rahandus
AI ja loomingulised tööriistad
Generaatorid
Kalkulaatorid ja konverteerijad
More
All templates
Baby name generator

Baby name generator

Business name generator

Business name generator

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Resume builder

Resume builder

Hostingeri mallide KKK

Generaatori rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis toodavad sisu, ideid või väljundeid kasutaja sisendi põhjal – alates nimegeneraatoritest ja biograafiakirjutajatest kuni ideetööriistade ja sisuloojateni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma generaatortööriistu.

Generaatori rakenduste malle saab kasutada nimegeneraatorite, elulookirjutajate, ideede valideerijate, tootekirjelduste generaatorite, kaaskirjade tööriistade, retseptisoovitajate ja palju muu loomiseks. Need sobivad nii isiklikeks projektideks kui ka generaatoritööriistade loomiseks ja pakkumiseks oma publikule või klientidele.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saad luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovid. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui AI aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. Generaatoritööriistad sobivad eriti hästi monetiseerimiseks – nišigeneraatorid meelitavad ligi sihitud sihtrühma, kes naaseb korduvalt. Kui sinu rakendus on aktiivne, saad administraatoriõiguste eest tasu küsida, ühendada Google AdSense'i või manustada selle olemasolevasse ettevõttesse täiendava tuluallikana.

Ei leia vajalikku malli?

Loo Horizonsiga
Loo täisfunktsionaalseid veebilehti ja -rakendusi lihtsalt AI-ga vesteldes.

Meeldib, mida näed?

Avastamist on veel palju. Sirvi meie täielikku Hostingeri mallide kogu.
Avasta kõik mallid
Meeldib, mida näed?

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.