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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Hostingeri mallide KKK

Tehisintellekti ja loominguliste rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud loominguliste ülesannete – kirjutamisest ja piltide genereerimisest kuni disaini ja sisu loomiseni – abistavate tööriistade loomiseks. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma tehisintellekti abilisi, loomingulisi tööriistu ja generaatoreid.

Tehisintellekti ja loominguliste rakenduste malle saab kasutada tehisintellektil põhinevate kirjutamisassistentide, pildigeneraatorite, disainitööriistade, sisuloojate ja muu loomiseks. Need sobivad nii isiklikeks projektideks kui ka klientidele või oma publikule loominguliste tööriistade loomiseks ja pakkumiseks.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. Paljud loojad kasutavad AI Builderi malle, et luua tehisintellektil põhinevaid tööriistu, mida nad pakuvad klientidele või avaldavad oma publikule. Kui teie rakendus on avaldatud, saate juurdepääsu eest tasu küsida, seda teenusena pakkuda või olemasolevasse ettevõttesse manustada.

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