AI and creative app templates

Tehisintellekti ja loominguliste rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud loominguliste ülesannete – kirjutamisest ja piltide genereerimisest kuni disaini ja sisu loomiseni – abistavate tööriistade loomiseks. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma tehisintellekti abilisi, loomingulisi tööriistu ja generaatoreid.