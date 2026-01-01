AI and creative app templates
Hostingeri mallide KKK
Mis on tehisintellekti ja loominguliste rakenduste mallid?
Tehisintellekti ja loominguliste rakenduste mallid on eelvalmistatud veebirakenduste paigutused, mis on loodud loominguliste ülesannete – kirjutamisest ja piltide genereerimisest kuni disaini ja sisu loomiseni – abistavate tööriistade loomiseks. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab kohandada ja mida toetab AI Builderi sisseehitatud tehisintellekt – kolmandate osapoolte kontosid ega tehnilist seadistust pole vaja –, et luua oma tehisintellekti abilisi, loomingulisi tööriistu ja generaatoreid.
Milliseid tehisintellekti ja loomingulisi rakendusi saan nende mallide abil luua?
Tehisintellekti ja loominguliste rakenduste malle saab kasutada tehisintellektil põhinevate kirjutamisassistentide, pildigeneraatorite, disainitööriistade, sisuloojate ja muu loomiseks. Need sobivad nii isiklikeks projektideks kui ka klientidele või oma publikule loominguliste tööriistade loomiseks ja pakkumiseks.
Kas malli abil tehisintellekti või loomingulise rakenduse loomiseks on vaja programmeerimisalaseid teadmisi?
Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.
Kui kiiresti saan tehisintellekti ja reklaamimalli abil rakenduse luua?
Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.
Kas ma saan oma loodud tehisintellekti ja loominguliste rakendustega raha teenida?
Jah. Paljud loojad kasutavad AI Builderi malle, et luua tehisintellektil põhinevaid tööriistu, mida nad pakuvad klientidele või avaldavad oma publikule. Kui teie rakendus on avaldatud, saate juurdepääsu eest tasu küsida, seda teenusena pakkuda või olemasolevasse ettevõttesse manustada.