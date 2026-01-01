Communication app templates

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Hostingeri mallide KKK

Suhtlusrakenduste mallid on eelnevalt loodud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel ühendust luua, koostööd teha ja suhelda – alates klienditoe vestlustest ja kogukonnafoorumitest kuni tagasiside tööriistade ja abisüsteemideni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult teie vajadustele vastavaks kohandada, nii et saate luua oma suhtlustööriistu ilma kodeerimise või tehnilise seadistamiseta.

Suhtlusrakenduste malle saab kasutada klienditoe vestluste, kogukonnafoorumite, tagasiside kogujate, abikeskuse süsteemide, teadetetahvlite ja muu loomiseks. Need sobivad nii teie ettevõtte sisekommunikatsiooni parandamiseks kui ka klientidele suhtlusvahendite loomiseks ja pakkumiseks.

Kodeerimisoskusi pole vaja. Hostinger Horizonsiga saate malle kohandada, kirjeldades lihtsalt soovitud muudatusi. Tehisintellekt loob ja värskendab teie veebirakendust teie juhiste põhjal.

Saate luua toimiva veebirakenduse minutitega ja seda tundidega lihvida, olenevalt sellest, kui palju kohandamist soovite. Mall annab esialgse struktuuri, samas kui tehisintellekt aitab luua funktsioone ja kohandada liidest.

Jah. Suhtlusvahendid on igas suuruses ettevõtetele hädavajalikud. Kasutage neid oma ettevõtte jaoks ja lõpetage kallite platvormide eest maksmine – või minge kaugemale ja pakkuge oma kohandatud suhtlusrakendust klientidele tasulise teenusena, lisades oma ettevõttele uue tuluallika.

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