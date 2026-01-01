Communication app templates

Suhtlusrakenduste mallid on eelnevalt loodud veebirakenduste paigutused, mis on loodud tööriistade loomiseks, mis aitavad inimestel ühendust luua, koostööd teha ja suhelda – alates klienditoe vestlustest ja kogukonnafoorumitest kuni tagasiside tööriistade ja abisüsteemideni. Need pakuvad algstruktuuri, mida saab täielikult teie vajadustele vastavaks kohandada, nii et saate luua oma suhtlustööriistu ilma kodeerimise või tehnilise seadistamiseta.